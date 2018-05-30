iOS'un İşlevselliğini Geliştirecek iOS 12 Konsepti!

Apple'ın iOS 12'de daha çok performans iyileştirmelerine odaklanacağını öğrenen Michael Calcada, kendi iOS 12 konseptini hazırlayarak Apple'dan beklentileri arşa çıkardı.

WWDC 2018 etkinliğine artık sayılı günler kaldı ve Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 12’yi bir haftadan kısa süre içinde tanıtacak. Fakat şirket, iOS 11’de yaşanan kararlılık problemleri nedeni ile iOS 12’de mobil işletim sistemine yeni özellikler eklemek yerine daha çok performans ve kararlılık iyileştirmelerine odaklanacak.

Michael Calcada, Apple’ın iOS 12’deki beklentilerini karşılayamayacağını düşünerek kendi konsept iOS 12 sürümünü yarattı. Daha da önemlisi Calcada’nın konsept iOS 12 sürümüne eklediği özelliklerin pek çoğu daha önce kulislerde dahi konuşulmadı, bu sebeple gerçekleşmesi halinde iOS kullanıcılarını fazlası ile memnun edecektir.

Michael Calcada ilk olarak bildirim ekranını değiştiriyor. Artık her uygulamanın kendi bildirim kartları var. Fakat siz bildirimleri görmek istemediğiniz sürece ekranda yalnızca bildirim gelen uygulamaların simgeleri yer alıyor. Ayrıca artık herhangi bir arkadaşınız size mesaj yazdığında daha mesaj gelmeden bildirimini görebileceksiniz.

Bununla birlikte Calcada, uygulama değiştiriciyi ve kontrol merkezini de yeniliyor. Yeni kontrol merkezi çok daha kullanışlı hale gelirken, uygulama değiştirici de kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor. Calcada ayrıca neredeyse tüm mobil kullanıcılarının uzun zamandır beklediği gece modu özelliğini de iOS 12’ye eklemiş durumda.

Calcada ana ekranda da kritik bir değişikliğe gidiyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde tüm uygulamaları tek bir ekrana yerleştirebiliyor ve ekranı yukarı-aşağı kaydırarak tüm uygulamaları görüntüleyebiliyor. Michael Calcada’nın konsept iOS 12 tasarımını buraya tıklayarak detaylı olarak inceleyebilirsiniz.