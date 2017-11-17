Apple’dan "Bilgisayar mı? O ne ki?" Temalı iPad Reklamı

Apple’ın tablet serisi iPad, çıktığı yıldan bu yana bir dizi evrim geçirdi. Artık harici bir klavyeyle ve tablet için özelleştirilmiş olan iOS 11 ile dizüstü bilgisayarları tarihe gömme potansiyeline sahip iPad, yeni reklamında bu hedefine göz kırpıyor.

iPad Pro için yeni bir reklam yayınlayan Apple, bir genç kızın iOS 11 ile çalışan altın sarısı renge sahip cihazıyla geçirdiği bir günü konu alıyor. Reklamın mesajı ise net: iPad bilgisayarın geleceğidir.

Aile büyüklerimizin bile teknolojiyle haşır neşir olmaya başladığı bir dönemde yaşıyoruz ve sonraki nesil teknolojik cihazları, henüz çocukluk çağında olmasına rağmen çoğu yetişkinden daha iyi kullanıyor. Bundan 20 yıl önce bir gence, “Cep telefonunla ne yapıyorsun?” diye sorduğunuzda alacağınız cevabı tahmin etmek güç değil.

Apple, gelecek neslin bilgisayarın ne olduğunu bilmediği ve onun yerine iPad’i tanımladığı bir reklam filmi çekti. Film boyunca ana karakterimiz olan genç kız, asla bir masada oturmuyor ve cihazını olabildiğince farklı ortamlarda kullanıyor. Sürekli hareket halinde olan genç, bahçede otobüste, bir kafede ve bir ağacın tepesinde elindeki iPad Pro’yu rahatlıkla kullanmaya devam ediyor. Ayrıca iOS 11’in iPad’lere özel yeniliklerine de kolay alışmış gibi görünüyor.

Kahramanımız, metinle yazıyor, fotoğraflar çekiyor, çizim yapıyor ve el yazısıyla yazdığı notlarını renklendiriyor. Yani aklınıza gelecek her şeyi yapıyor.

Reklam sonunda annesi genç kıza, “Bilgisayarında ne yapıyorsun?” sorusunu sorduğunda genç, “Bilgisayar nedir?” diyor ve aynı saniye ekrana “iPad Pro + iOS 11” ibaresi geliyor:

Apple, iPad’i artık sadece bir tüketim cihazı olarak değil, tıpkı dizüstülerde olduğu gibi üretim cihazı olarak da konumlandırdı. Yani bilgisayarda yapmanız gereken ne iş varsa artık iPad Pro ile de yapabiliyorsunuz. Dolayısı ile söz konusu reklam, cihazın konumlandırmasını en net ifadelerle vurguluyor: Bilgisayarın geleceği iPad’tir.