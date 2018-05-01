iPhone Kutularından 3.5mm Adaptör Çıkmayacak

Apple'ın 2017 yılını beklediği kazançla kapatamadığı biliniyorken şirket, daha fazla kar etmek için enteresan yordamlara başvuracağa benziyor.

Barclays isimli finansal danışma şirketinin 2 kıdemli isminden gelen analiz ve öngörülere göre Apple'ın 2018 yılında çıkacak olan telefonların kutu içeriği değişiyor. Bugün kablolu kulaklık tercih eden hemen hemen herkes, standart olarak 3.5mm jacklı kulaklıkları kullanıyor. Bundan böyle bu tip kulaklıklar iPhone'un yeni modellerinde kullanmak isteyenler, ekstra bir masrafa girmek durumunda kalacak.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 7 sonrası çıkan iPhone'larda artık 3.5mm jack girişi bulunmuyor. Bununla birlikte iPhone kutularından 3.5mm kabloları 'lightning' kabloya dönüştüren minik bir adaptör çıkıyordu. Yurtdışında 9 dolar gibi bir fiyatla satılan ürün, ülkemizde 40 TL gibi bir fiyata alınabiliyor.

Gelen analizler doğrultusunda, 2018 yılında piyasaya çıkacak olan hiçbir iPhone kutusunda bu adaptörün bulunmayacağı düşünülüyor. Apple, böylelikle fiyattan düşmeyerek hem kar etmiş olacak, hem de bu noksanlıktan ötürü kulaklık veya adaptör satarak ayrıca da para kazanmış olacak.

Her ne kadar tek bir paket için cüzi bir kar gibi görünse de satılacak olan milyonlarca iPhone'u düşünürsek, Apple'ın bu sayede büyük bir ekonomi yapması bekleniyor. Yine de biz son kullanıcı olarak bu tür küçük hesapların peşinde koşulmasından elbette hiç hoşnut değiliz. Bakalım önümüzdeki dönemde analistlerin tahminleri doğru çıkacak mı.