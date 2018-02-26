Apple’dan Eşcinsel Düğünü Temalı iPhone X Reklamı!

Apple, iPhone X’i küresel çapta pazar lideri yapabilmek adına her kültüre uygun reklamlar çekmeye başladı. Avustralya’da kısa bir süre önce tamamen yasal hale getirilen eşcinsel evlilikleri dolayısıyla yeni bir iPhone X reklamıyla karşımıza çıktı.

Eşcinsellik ve eşcinsel insanları yaşamı, uzun yıllardır hükümetler ve toplumlar tarafından tartışılan bir konuydu. Ancak günümüzde dünyanın en büyük firması bile bu konuda hassas bir yaklaşıma sahip. Avustralya siyasetinde 2017 yılının son ayları da aynı konu gündemdeydi, yeni hükümet seçildi ve eşcinsellere geniş özgürlükler tanındı. Artık eşcinseller Avustralya’da yasal olarak evlenebiliyorlar.

Teknik olarak bakıldığı zaman hala böyle tartışmalı ve çoğu toplumun kabullenmekte zorlandığı bir konuyu reklamla ifade etmek de risk oluşturuyor. Ancak Apple bunu göze alarak, oyunun kurallarını biraz değiştirme hevesinde. Diğer taraftan bu hassasiyetinin nedeni, CEO’su Tim Cook’un da bir eşcinsel olması ve bunu kamuoyundan gizlememesi olabilir.

Ülkede düzenlenen ve yasayla birlikte cezai bir durum teşkil etmeyen eşcinsel insanların düğünlerini dolaşan Apple ekibi, ortaya yeni bir iPhone X reklamı çıkarttı:

Çağımızdaki anlamlara ve ayrıştırıcı yorumlara bakılmaksızın sevgi merkezli bir reklam, Apple’ın her zaman yaptığı bir iş değil. Sadece görüntülerin iPhone X ile çekildiğini biliyoruz ve ürün hiçbir zaman ön planda bulunmuyor.

Peki sizin Apple’ın bu iddialı reklamı hakkında görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz, takipte kalın :)