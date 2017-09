Apple’dan Face ID Çuvallamasına İlişkin Resmi Açıklama Geldi!

Teknoloji devi, 12 Eylül’de yeni 3 yeni iPhone modelini ve yazılımsal anlamda getirdiği özellikleri tanıtmıştı. Her ne kadar iPhone 8 ve 8 Plus tasarım açısından beklenileni karşılamasa da iPhone X da dahil olmak üzere her 3 cihazın donanım performansları göz kamaştırdı.

Apple’ın iOS 11 ve iPhone X ile birlikte sunduğu Animoji ve Face ID özellikleri ise cihazın ön kamerasını verimli bir şekilde kullanan yazılım yenilikleriydi. Merakla beklenen ve Apple’ın kırmanın imkansız olduğunu söylediği yüz tanıma teknolojisi Face ID'nin sunumu sırasında firmanın yöneticisi ufak bir kriz yaşattı. En iyi ve en stabil şekilde çalışması gerekirken yüz kızarttığı için yöneticiye yapılan eleştiri bombardımanı da gecikmedi. Apple’ın yazılım şefi, sahnede yaşadığı krizi anında çözerek yeni özelliği tanıtmaya kaldığı yerden devam etti. Ancak söz konusu olay şirket içinde bir rapor trafiğine neden oldu. Tıpkı TouchID’deki parmak izi okuyucu gibi birkaç başarız deneme sonrası tam da sahnede kilitlenen Face ID için Apple’dan açıklama bekleniyordu. En nihayetinde sadece 10 saniye süren olayın aydınlatılması ve tüketicilerin birinci ağızdan bilgilendirilmesi şarttı. Apple, başarısız olan beş denemeden sonra Face ID'nin devre dışı bırakıldığını söyledi. Söz konusu güvenlik önlemi, eğer başarısız denemeler yapılırsa kullanıcıdan belirlediği şifreyi girmesini ve yüzünü tekrar taratmasını istiyor. Yazılım şefi Craig Federighi’nin ise resmi olmayan açıklamalarda ve haberlerde dönen sözleri haklı çıkartan bir sorun yaşadığı şirket tarafından da onaylanmış oldu. Face ID’nin güvenliği hakkında tartışmalar devam ediyor: Güvenlik önlemi bir kameraya ve kişinin telefona bakmasına bağlı olunca akıllara Samsung’un Galaxy S8’e koyduğu yüz tanıma özelliği geliyor. Çünkü teknoloji medyasında S8 kilidinin bir fotoğraf aracılığıyla bile kolayca geçilebildiği söylentileri dolaşıyor. Fiziki şartların ve görünüşün insandan insana değiştiğini göz önüne alırsak, Face ID’ye yönelik eleştirilere hak verebiliriz. iPhone kullanıcılarının gizlilik ve güvenliğini nasıl etkileyeceği ve farklı görünüşe sahip insanlar üzerinde eşit derecede performans gösterip gösteremeyeceği konusunda cevaplanması gereken sorular var. Elbette Face ID’nin ne kadar işlevsel olduğunu anlamak için biraz daha beklemek ve kullanıcı deneyimlerini değerlendirmek gerekiyor.

