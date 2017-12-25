iPhone X kullanıcılarının açıklamalarına göre aile satın alımlarında Face ID kullanılamıyor ve aile düzenleyicisi şifre girmek zorunda bırakılıyor.

Apple, aile satın alımları ile tek bir aile üyesinin ödeme yöntemi ile tüm aile bireylerinin satın alma işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır. Bu özellikte ödeme yöntemi kullanılan aile üyesi ‘aile düzenleyicisi’ olarak adlandırılır ve ‘satın almak için sor’ ile satın alımları kontrol edebilir.

Bu güne kadar aile düzenleyicisi satın alma işlemlerini onaylamak için güvenlik şifresini girebiliyor ya da Touch ID’yi kullanabiliyordu. Fakat iPhone X sahiplerinin yeni keşfine göre Apple, aile satın alımlarında Face ID kullanımını devre dışı bırakarak kullanıcıları güvenlik şifresi girmeye mecbur bırakıyor.

Bu durum bazı iPhone X kullanıcılarını rahatsız etmiş gibi görünüyor. Zira biyometrik güvenlik kilitlerinin yaygınlaşmasından bu yana neredeyse kimse telefon güvenliği için şifre kullanmıyor. Dolayısı ile şifre girme gereksinimi Apple kullanıcılarına yeterince pratik gelmedi.

Bununla birlikte daha önce ortaya çıkan bazı videolarda çocukların ebeveynlerinin iPhone X’unu ele geçirip Face ID’yi kandırmayı başardıklarını görmüştük. Dolayısı ile Apple’ın aile satın alımları için Face ID’yi devre dışı bırakması, şirketin Face ID’nin güvenlik açıkları için bir önlemi olabilir.