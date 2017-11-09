Apple: Teksas Saldırganın iPhone Kilidini Biz Açalım!

Teknoloji devi Apple ve ABD’nin uluslararası Federal Soruşturma Bürosu’nın (FBI) arasındaki açık yeni bir krize neden oldu. Teksas’ta yüzlerce insana kurşun yağdıran saldırganın iPhone kilidi bürokratik gerilim yarattı.

Apple, Teksas salsıdırısının ardından bir iPhone kullandığı tespit edilen teröristin cihazındaki kilidi açmak için FBI’a yardım teklif etti. İki tarafın daha önce güvenlik konusunda restleşmiş olmaları, böyle hassas bir konu da bile gerginlik yarattı. FBI Apple’dan gelen teklifi reddetti ve kilidi açamadı.

FBI’ın özel temsilcilerinden Christopher Combs, ajansın basın toplantısında Teksas saldırganının telefonu nedeniyle yaşanan krizden bahsetti. Combs’un sözlerine göre FBI, olaya el attıktan sonra saldırganın iPhone kilidini kırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Durumun üzerine Apple FBI’a yardım teklif etti. Hatta tüm hukuksal süreci hızlandırıp bir an önce sonuç alınacağının bile garantisini verdi.

Apple’a göre bu teklif FBI yardım istemeden gerçekleştirildi. Routers’e göre iPhone’nun parmak izi okuyucusunda bulunan 48 saat sonra geçersiz kalma özelliği süresince, saldırganın parmak izi cihaza okutulamadı. Yani FBI görevlileri, saldırı sırasında öldürülen teröristin parmağını 2 gün boyunca iPhone’a okutmayı akıl edemedi.

48 saatlik süre geçtiği için FBI telefona erişmenin başka bir yol arayışı içine girdi. Yetkililer saldırganın iCloud verilerine ulaşmak için Apple’ prosedür gereği bir mahkeme kararı gönderdiler. İşte bu saatten sonra FBI’ın Apple’ın ilk teklifini reddetmesi, tüm anlamını yitirmiş oldu. Çünkü zaten kaybedilmemesi gereken vakit çoktan kaybedilmiş, FBI üçüncü taraf bir güvenlik firmasına yüklü miktarlar ödeyip kilidi kırdıramamış, Apple ve FBI arasındaki anlamsız gerilime yeni bir dalga daha eklenmişti.

Diğer yandan milyonlarca insanın iCloud hesabını tehlikeye sokan güvenlik açıkları, bu tarz olaylarda pek geçerli değillermiş gibi duruyor. Daha 4 ay öncesinde iPhone kullanan ünlü simaların iCloud fotoğrafları internete sızdırılmıştı. Bilgisayar korsanları için artık tereyağından kıl çeker gibi bir iş olan bu iPhone şifresi kırmak, sadece bir telefon için mi geçerli değil? Aynı zamanda o telefon bir saldırgana mı ait? Apple istediği veriye zaten ulaşamıyor mu? Sorular, sorular...

Aklımızla dalga geçmeseydiniz iyi ederdiniz.