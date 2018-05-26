Yeni MacBook, Dokunmatik Ekranlı ve LTE Destekli Olabilir!

Çin'de birkaç prototipinin üretildiği söylenen ve pek çok yeni özelliğe sahip olacağı düşünülen yeni MacBook'a dair ilk bilgiler gelmeye başladı.

Apple, yaklaşan WWDC etkinliklerine hazırlanırken bir yandan da çeşitli bilgiler gelmeye başladı. Son haber ise şirketin dokunmatik ekran, ARM işlemcisi ve 4G LTE bağlantısı özelliklerine sahip yeni bir dizüstü bilgisayar veya tablet üzerinde çalıştığı yönünde. 'Star' olarak adlandırılan ve Çin'de birkaç prototipinin üretildiği söylenen cihaza dair henüz net bir bilgi yer almıyor ancak önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor.

Apple'ın MacBook'larda ARM işlemcisi kullanmayı uzun zamandır planladığı ve Star isimli bu yeni cihazla da bunu yaptığı düşünülüyor. Apple'ın pek çok iOS cihazını üreten Pegatron isimli cihaz üreticisinin, Star'ın üretimini de gerçekleştirdiği ve prototipleri Apple'a gönderdiği de söylentiler arasında yer alıyor.

Cihazın dokunmatik ekran, SIM kart yuvası ve GPS'e de sahip olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda suya dayanıklı olacak olan cihaz, tüm Mac cihazlarda olduğu gibi EFI (Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arabirimi) ile çalışacak.

Bilgiler arasında en dikkat çekici olan ise yazılım konusunda ortaya çıkıyor. Cihazın iOS yazılımlarını da destekleyeceği ve MacOs ile iOS'u bir nevi birleştireceği düşünülüyor. Gelen bilgiler doğruysa bu durum, Mac bilgisayarlarınız üzerinden iOS cihazlarınıza da ulaşabileceğiniz ve MacBook'unuzu bir nevi telefon olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Apple kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir haber olan bu olay, eğer doğruysa oldukça sevindirici olacağa benziyor.