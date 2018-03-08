Apple’dan Haziran Ayında, Çentikli Bir iPad Pro Geliyor!

Apple, uzun süredir tablet serisi için yeni bir model tanıtmadı. Firmanın iPhone X ile başlattığı TreuDepth sistemine sahip olan çentikli ekran furyası, yeni çıkacak iPad Pro için de geçerli olabilir. Sızıntılar, bu tablet için düşündüğümüzden daha az bekleyeceğimizi gösteriyorlar.

Apple, 12 Eylül 2017’de göze oldukça garip gelen ve sonradan ısındığımız bir ekran tasarımıyla karşımıza çıkmıştı. Bu ekrandaki çentiğin altında ise Face ID gibi gelişmiş bir yüz tanıma özelliğinin, yüksek doğrulukla çalışmasını sağlayacak kamera ve kızılötesi sensörler bulunuyordu. Biz ona çentik diyorduk ancak teknoloji dünyasında patenli bir adı var: TrueDepth.

Kullanıcıların ve bizlerin yavaş yavaş görmeye alıştığı bu çentik her ne kadar eleştirilerin odağında olsa da diğer üreticiler tarafından taklit edildi. Akıllarda ise tek bir soru vardı: Apple bu tasarımı ve Face ID gibi özelliklerini diğer cihazlarına (MacBook ya da iPad) kullanacak mıydı? iPad cephesinde ciddi gelişmelerin yaşandığı söyleniyor.

Araştırma şirketi olan Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang tarafından hazırlanan yeni bir raporda, Apple'ın bu yılın ikinci çeyreğinde ve özellikle Haziran başında Face ID'li bir iPad Pro’yu piyasaya süreceğinden söz ediliyor. Zhang, yenilenen modelin sadece Face ID ile gelmeyeceğini, aynı zamanda iPhone X gibi daha ince çerçevelere ve geniş bir ekrana sahip olacağını da söylüyor. Diğer taraftan Home butonu, bu iPad Pro modelinde de bulunmayacak.

Face ID’li yeni iPad Pro’nun 10.5 ve 12.9 inçlik iki modeli bulunacak. Eğer Zhang’ın raporu doğruysa Apple, tabletleri 4-8 Haziran günlerinde Kaliforniya, San Jose’deki McEnery Kongre Merkezi’nde tanıtacak. Bilindiği üzere bu tarihler arasında aynı kongre merkezinde, yılın ilk büyük Apple geliştiriciler konferansı olan WWDC 2018 gerçekleştirilecek.

Bu analiz ve rapor, iPad Pro’nun Face ID ile birlikte geleceğine yönelik ilk söylenti değil. Apple sızıntıları ve tahminleri konusunda ün kazanan analist Ming-Chi Kuo, 2017nin sonlarına doğru bu yıl çıkacak iPad Pro’ların Face ID ile birlikte geleceklerini ileri sürmüştü.

Ardından bu söylentiler, Bloomberg’den Mark Gurman tarafından da onaylandı. Fakat Gurman, tarihler konusunda hiç aceleci bir tavır sergilenmeyeceği görüşünde.

Apple bir sürpriz yapıp TrueDepth sistemini çerçeve içine de gömebilir. Ancak bu seçenek, ekranı sınırlandırıyor:

Apple’ın yeni iPad Pro’ları beklenildiği gibi OLED ekran panelleri ile gelmeyecekler. Çünkü LCD’den OLED’e geçiş esnasında yaşanan üretim sorunları, cihazlar kullanıcılara dağıtıldıktan sonra ciddi krizlere neden olabilirler. Sonuçta iPhone X ekranlarına dair ilk günlerde artan ekran şikayetleri, OLED panelden kaynaklanıyordu. Daha büyük bir ekran, daha büyük sorumluluk demek.

Yeni iPad Pro’ların fiyatları hakkında şu an net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın. :)