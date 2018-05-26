Apple'dan Herkese 1 Aylığına Ücretsiz 50GB iCloud Tarifesi

Apple, ücretsiz olarak verilen 5GB iCloud depolama alanına ek olarak ilk ayı ücretsiz 50GB depolama alanı imkanı sunuyor.

Bir Apple kullanıcısı olmanın en büyük sıkıntısı, yetersiz depolama alanına sahip olmaktır. Her ne kadar Apple, 5GB boyutundaki ücretsiz iCloud hizmetiyle bu derdimize derman olmak istese de ne fayda… Üstelik 5GB’dan fazlasını isteyenler, her ay 1 dolardan başlayan fiyatlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu yüzden, eğer yeni bir Apple cihazı almayı düşünüyorsanız, en az 64GB depolama alanı olan modelleri tercih etmenizi öneriyoruz.

Apple, bu konuda yaşanan sorunları çözmek adına, güzel sayılabilecek bir kampanyaya imza attı. Yeni kampanyaya göre, eğer iCloud tarifelerinden birini seçerseniz, bu paketi ilk ay ücretsiz olarak kullanıyorsunuz. AppleInsider’ın haberine göre 5GB depolama alanını dolduranlara, ilk ay kullanımı ücretsiz olan 50GB ve üzeri iCloud tarifelerini içeren bir bildirim mesajı geliyor.

Mesajdaki büyük mavi butona tıkladığınızda, “Saklama Alanı Planını Değiştir” menüsüne yönlendiriliyorsunuz. Eğer isterseniz bu kısma Ayarlar > Apple Kimliği > iCloud > Saklama Alanını Yönet yoluyla da ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bu fırsattan ücretsiz yararlanmayı düşünüyorsanız, 30 gün dolmadan iptal etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde ücretlendirme otomatik olarak devreye girecektir.

Apple’ın bu yaklaşımının doğru bir adım olduğunu kabul etsek de, koskoca firmanın 5GB gibi küçük bir depolamayı bize layık görmesini açıkçası yakıştıramıyoruz. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, 4K videolar, bir yığın belgeler ve daha bir çoğu derken, Apple’ın bu alanın bize yetmediğini görüp, ilk ayı ücretsiz olmak yerine en az 20-30 GB gibi ücretsiz depolama alanı seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.