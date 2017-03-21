Apple'dan iPad Air'ın Katili Olan 9.7 İnçlik Yeni Tablet!

Apple, iPad Air ailesinin yerini alacak olan yeni nesil A9 işlemciye sahip 9.7 inçlik iPad modelini duyurdu.

Bugün ardı ardına yaptığı duyurularla bir etkinlik düzenlememesine rağmen teknoloji gündemini oldukça meşgul eden Apple, kırmızı renkli iPhone 7 modellerinin yanı sıra bir de iPad Air ailesinin yerini alacak yeni tabletini duyurdu.

Herhangi bir seri ismi olmayan, direkt olarak 'iPad' adıyla satışa çıkacak olan yeni iPad, tıpkı iPad Air ailesi gibi 9.7 inçlik ekrana ve iPad Pro ailesine göre daha düşük teknik özelliklere sahip. Böylelikle yeni iPad modeliyle birlikte tıpkı MacBook Air ailesinde olduğu gibi iPad Air ailesinin de sonu gelmiş oldu.

Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçenekleriyle satın alınabilecek olan 9.7 inçlik retina ekranlı yeni iPad'in 32GB'lık Wi-Fi versiyonu 1599TL'den satışa sunulacak. Tableti 128GB kapasiteyle almak isteyen kullanıcıların 2049TL, tabletin SIM kartlı 32GB versiyonunu almak isteyen kullanıcıların 2199TL ve SIM kartlı 128GB versiyonunu almak isteyen kullanıcıların 2649TL'yi gözden çıkarması gerekecek.

24 Mart tarihinde birçok pazarda satışa çıkacak olan yeni iPad'lerin Türkiye'de ise Nisan ayının başlarında satışa çıkması bekleniyor.