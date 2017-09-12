Apple'dan iPhone 8 Duyurusu (iPhone 8 Fiyatı ve Özellikleri)

Apple, akıllı telefon piyasasını her yeni modeliyle alt üst eden iPhone serisinin yeni üyeleriyle geliyor. iPhone 8, 8 Plus ve 10. yıla özel olması beklenen iPhone X gövde gösterisi yapacak.

Teknoloji tarihinin satır başlarını yazan ve dünyanın en değerli firması olan Apple, gene en çok kazandığı ürün serisi olan iPhone’a uzun bir aranın ardından devam ediyor. Firma 2017 yılı boyunca yapılan sızıntılardan hiçbirini doğrulamasa da artık her şey gün yüzüne çıkacak.

İlk olarak çerçevesiz ekranla ve gömülü parmak izi okuyucusu ile gelmesi beklenilen iPhone 8 hakkındaki neredeyse tüm iddialar doğruluk kazandı. Tam bir arap saçına dönen parmak izi mevzusu ise söylentilerin yanılttığı tek konu oldu. Apple’ın söz konusu sensörü ekrana gömmek için çalıştığını ve 2017 yılını bu sebeple sessiz geçirdiğini duymuştuk. Sonrasında üzerinde çalışılan asıl şeyin yeni nesil yüz tanıma sistemi olduğu sağlam sızıntılarla netleşti.

Çerçevesiz ekranlar, çift kameralar ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri akıllı telefon piyasası için yeni olmasa da Apple, tüm bunları bir araya getiren modeller sunacak. Elbette her bir özellikte gene firmanın kendi imzası bulunacak. Hatta bu noktada teknoloji severler bile ikiye bölünmüş durumdayken Apple’ın gerçekten bir kez daha kendisini kanıtlamaya ihtiyacı var.

Tüm bunların dışında yeni iPhone’lar Apple’ın büyük bir gelenekten vazgeçişini temsil edecek:

Kablosuz şarj teknolojisi son iki yıldır çıkan amiral gemisi cihazların neredeyse hepsinde var. Bu yüzden söz konusu cihazlarda metal alaşımlı kasaların kullanımı azaldı. Apple ise cihazlarının sağlamlığı konusunda -iPhone 6 hariç- göz kamaştıran sağlamlık prensibi alüminyum kasadan vazgeçti. Üstelik kablosuz şarj teknolojisinin hızlı şarj destekli olacağı da netlik kazanmış gibi duruyor.

Apple, aslında üretimden çok bir yazılım firmasıdır. iPhone ve iPad’leri için tasarladığı iOS işletim sisteminin birçok özelliği akıllı telefon teknolojilerine yön vermiştir. Ayrıca firma tasarladığı cihazların yazılımlarıyla en uyumlu şekilde çalışmasını ister. Gittikçe gelişen yazılımlar ise eski iPhone modellerini kullanım dışı bırakırlar. Geçtiğimiz aylarda iOS 11 sürümünü sunan dev şirket, iPhone 8 ve iPhone X’in yeni sürümle çalışacak en uyumlu cihazlar olacağını söylüyor.

iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X'in Beklenen Özellikleri:

iPhone 8 için iPhone 7 çizgilerini benimseyen tasarım 4.7 inç ekran,

iPhone 8 Plus için 5.5 inç ekran

iPhone X için uçtan uca 5.5 ya da 5.7 inçlik OLED ekran

iPhone X için kablosuz şarj

Her üç modelde de çift kamera

Gelişmiş yüz tanıma sistemi

iOS 11 işletim sistemi

Her üç cihaz için 6 çekirdekli A11 yonga seti

Her cihazda 3 GB RAM

iPhone X için 64, 128 ve 256 GB hafıza seçenekleri (diğer cihazlar için de geçerli olabilir)

Tüketicileri en çok endişelendiren konu ise yeni cihazların fiyatları. Elde ettiğimiz bilgilere göre iPhone 8 ya da iPhone X, tarihin pahalı akıllı telefonu olacak. ABD’de 1000 doları aşması beklenen etiketi, dolar kurunun geçerli olmadığı ülkelere olumsuz olarak yansıyacaktır. Ülkemizde ise fiyatının 6000 TL barajına yaklaşması bekleniyor.