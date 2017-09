iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7 ve 7 Plus İndirim

Apple, dün yaptığı yeni iPhone modellerinin duyurusunun ardından bir önceki modellerde ciddi bir fiyat indirimine gitti.

Apple, dün akşamki lansman ile heyecanla beklediğimiz yeni iPhhone modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bunlar dışında 2017 model Apple TV ve Apple Watch Series 3 tanıtılmış olsa da biraz gölgede kaldılar. Zira herkes, özellikle de iPhone X’in büyüsüne kapılmış durumdaydı.

Dün akşamın en keyifli yanı yalnızca yeni iPhone modelleriyle tanışmamız değil, ayrıca bir önceki seriye ait modellerde yapılan ciddi fiyat indirimleriydi. iPhone SE dahil olmak üzere iPhone 6s, iPhone 7 ve 7 Plus’ta 300 ila 500 TL arasında indirime giden Apple, bu telefonlardan bir tanesini satın almaya niyeti olanların yüzünü fazlasıyla güldürdü. Şimdi bir önceki fiyatlarla kıyaslayarak yapılan indirimlere bir bakalım:

iPhone 7 ve 7 Plus

iPhone 7 32GB: Eski Fiyatı 3.799 TL / Yeni Fiyat 3.299 TL

iPhone 7 128GB: Eski Fiyatı 4.299 TL / Yeni Fiyat 3.899 TL

iPhone 7 256GB: Satıştan kaldırıldı.

iPhone 7 Plus 32GB: Eski Fiyatı 4.449 TL / Yeni Fiyat 3.999 TL

iPhone 7 Plus 128GB: Eski Fiyatı 4.949 TL / Yeni Fiyat 4.599 TL

iPhone 7 Plus 256GB: Satıştan kaldırıldı.

iPhone 6s

iPhone 6s 32GB: Eski Fiyatı 3.199 TL / Yeni Fiyat 2.699 TL

iPhone 6s 128GB: Eski Fiyatı 3.699 TL / Yeni Fiyat 3.299 TL

iPhone 6s Plus 32GB: Eski Fiyatı 3.699 TL / Yeni Fiyat 3.299 TL

iPhone 6s Plus 128GB: Eski Fiyatı 4.199 TL / Yeni Fiyat 3.899 TL

iPhone SE

iPhone SE 32GB: Eski Fiyatı 2.399 TL / Yeni Fiyat 2.149 TL

iPhone SE 128GB: Eski Fiyatı 2.899 TL / Yeni Fiyat 2.749 TL