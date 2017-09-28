Apple, Face ID Tartışmalarını Noktalayacak Açıklama Yaptı!

Apple iPhone X ile birlikte tanıtılan yeni nesil yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığına ilişkin bir dizi bilgi yayınladı. Firma, yeni sistemin güvenilir olduğu konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor.

Apple’ın 10. yıla özel tanıttığı gelişmiş iPhone modeli iPhone X, kendisine has bir çok özellik ile geldi. Bunlardan en dikkat çekeni ise kızıl ötesi kamera ve çeşitli sensörlerle desteklenmiş 3B yüz tanıma özelliği olan Face ID. Geleneksel güvenlik önlemi olan Touch ID’nin yerini alan teknoloji, ne kadar güvenilir olacağı ve ne kadar stabil çalışacağı konusunda endişe veriyor. Zira cihazda başka bir güvenlik önlemi olarak sadece şifre girme seçeneği var.

Gün geçtikçe ısınan tartışma ortamının yeni teknolojisinin imajına zarar vermesini istemeyen Apple, yöneltilen her soruya sakin ve mantıklı açıklamalar getiriyor.

Müşterilerin kişisel gizliliklerini tehlikeye atmak pahasına iPhone X’u deneyimlemelerini beklemek Apple için çılgınlık olur. Samsung’un bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunduğu Galaxy S8 ailesinde de yüz tanıma özelliği vardı. Ancak bu özellik çok geçmeden güvenlik anlamında çok büyük avantaj sağlamadığını ispatladı. Elbette Apple böyle büyük risklerin farkında ve çoğu araştırmacı, Face ID’nin güvenlik önlemleri konusunda yeni bir dönemi başlatacağını söylüyor.

iPhone X lansmanı sırasında çalışmaya Face ID’nin aslında kilitlendiğini ve bunun aşağıdaki gibi sebeplerden ötürü alınan bir güvenlik önlemi olduğunu açıklamıştık. Apple, endişeler üzerine Face ID’yi devre dışı bırakacak tüm etkenleri açıkladı:

Cihaz hiç açılmamış veya yeniden başlatılmışsa,

Cihaz 48 saatten daha uzun süre açılmadıysa,

Cihaz açıksa, ancak 156 saattir kilidi açmak için şifre kullanılmadıysa ve bunun son 4 saati içinde Face ID kullanılmadıysa,

Cihaz uzaktan kilitlendiyse (iTunes veya Mac üzerinden),

Yüzünüzü okutmak için yaptığınız 5 başarısız denemeden sonra (Lansman sırasında yaşanan aksiliğin sebebi buydu),

Acil durum modunu başlattıktan sonra ses düğmesi ve yan tuşa aynı anda 2 saniye basılı tutunca,

Face ID otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

Görüldüğü üzere Apple, günlük hayatta yaşanabilecek çeşitli senaryolara karşı yazılımsal önlemini almış ve açıklamalardan anladığımız kadarıyla kendine güveniyor. Elbettte Face ID’nin gerçekten ne kadar güvenli olduğunu anlamak için iPhone X’un satışa çıkmasını bekleyeceğiz. En doğru sözü incelemelerimiz ve kullanıcı deneyimleri söyleyecektir.