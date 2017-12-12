Apple'dan iPhone X Özelliklerini Vurgulayan 3 Yeni Video!

Apple, iPhone'ların 10. yılına özel olarak piyasaya çıkardığı iPhone X için 3 yeni tanıtım videosu yayınladı.

Apple, YouTube kanalında yeni biyometrik güvenlik teknolojisi olan Face ID ve çok daha kaliteli selfie’ler çekilmesine imkan tanıyan portre aydınlatması özelliklerini anlatan 3 yeni tanıtım videosu paylaştı.

Videolardan ilki Face ID’nin kullanımına ve güvenliğine odaklanıyor ve iPhone X kullanıcılarının güvenlik şifrelerinin ‘yüzleri’ olduğunu belirtiyor.

İkinci video ise Face ID’nin üstün tanıma yeteneğine vurgu yapıyor. Şapka, gözlük, atkı, sakal gibi yüzümüzün tanınmasını zorlaştıran nesnelerin Face ID’yi yanıltmaya yetmediğini belirtiyor.

Son videoda ise ön kamerada bulunan portre aydınlatması vurgulanıyor. Portre aydınlatması sayesinde iPhone X kullanıcıları, yüzlerini arka plandan ayırarak özel bir sahne fotoğrafı elde edebiliyorlar.