Apple’dan İtiraf: Eski iPhone’lar Yavaşlatılıyor!

Son günlerde tekrar gündeme gelen, Apple’ın eski telefonlarını bilinçli bir şekilde yavaşlattığı iddiasına firmadan yanıt geldi. Eski iPhone’ların yavaşlama nedeni kesinlik kazandı.

Aslında akıllı telefon dünyasında cihazların eskidikçe yavaşlama durumu iPhone’lara özel bir konu değil. Cihaz üreticileri, amiral gemileri dahil bütün ürünlerini o günün en en iyi performansını veren donanımlarla destekliyorlar. Zamanla değişen yazılım teknolojisi ve eskiyen parçalar, kronik bir yavaşlama hastalığını salgın hale getiriyor.

Fakat Apple hakkındaki iddialar, hem cihazların yüksek fiyatı nedeniyle hem de firmanın bunu bilinçli bir şekilde yaptığı öngörüsüyle alevleniyor. O iddiaları ve muhtemel nedenlerini sizlere şu şekilde aktarmıştık:

Apple, eski iPhone’larını yavaşlattığını ve bunu neden yaptığını açıkladı. Yeni model ve eski model iPhone’ların, çeşitli iOS sürümleriyle yapılan testlerde ortaya çıkan tablo zaten buydu. iOS sürümü yenilendikçe, eski iPhone modellerinde bir yavaşlama söz konusuydu.

Elbette Apple, hiçbir akıllı telefon kullanıcısına iPhone almak zorundasınız demiyor. Eski bir iPhone modeli almak ve ucuza kaçmak, kullanıcıların canını biraz sıkabiir. Çünkü işlemci birimleriyle yazılımsal yenilikleri aşabiliyorlar, fakat iPhone’larda hiç değişmeyen ve yazılımlardan etkilenmeyen bir donanım var: Bataryalar.

Apple, cihazların yavaşlatılma sebebi olarak, batarya performanslarını işaret ediyor. Firma, eski lityum-iyon bataryaların, daha yüksek performans taleplerini yeterli düzeyde karşılayamayacağından emin.

Hatta firmanın belirtiği nedenler arasında, eğer yüksek performans beklentisiyle çalışan eski bir iPhone modeli söz konusuysa, cihaz kendisini kapatabilir. Güncel iPhone modellerine gelen iOS sürümleri, performansı sonuna kadar kullanmak için programlanmış yazılımlar, cihazların ömrünü daha erken bitirebilir.

Apple’ın son gözdesi iPhone X, şirketin geleceği için güncel bir adım. Zira yüksek fiyatlarına rağmen, önümüzdeki yıllarda çıkartılacak iPhone’lar için bir gidişat belirlendi. Daha gelişmiş batarya ve yapay zeka destekli bir işlemci, her zaman yazılım uyumunu arttıracaktır.

Diğer taraftan Apple’ın bu tavrını bir satış hilesi olarak görmek de mümkün. Çünkü dişli rakibi Google, dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’i düşük sistem özelliklerine sahip cihazlar için yeniledi. Demek ki bir şeyler yapmak mümkün. Benzer bir hareketi Apple’dan beklemek, firma müşterilerinin en doğal hakkıdır.