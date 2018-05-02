Apple Kutu İçeriğinde Dönüştürücüye Yer Vermecek

Son zamanlarda çıkan bir söylentiye göre Apple, bir sonraki iPhone'da Lightning girişini 3.5mm kulaklık jakı için uygun hale getiren dönüştürücüye kutu içeriğinde yer vermeyebilir.

Kulaklık dönüştürücüsünün İphone 8 serisinde de yer alacağını tahmin etmeyi başaran Barclays analisti Blayne Curtis, bu dönüştürücünün bu sene çıkacak telefonlarda bulunmayacağını iddia ediyor. Kulaklık dönüştürücüleri, kulaklıkların büyük çoğunluğunda bulunan klasik 3,5 mm jakı ile ses aktarımı için birçok akıllı telefonun kullandığı Lightning / USB Type-C girişlerinde kullanılabilmelerini sağlar. Bu aparatlar harici olarak da satın alınabilir, ancak genellikle geleneksel 3,5 mm kulaklık girişi olmayan telefonlarla birlikte verilir.

Bu dönüştürücü aparat daha önce geleneksel 3,5 mm kulaklık bağlantı girişine sahip olmayan iPhone'larla birlikte sunuldu. Apple'dan bu sene çıkacak iPhone'larda bu aparatı çıkartma hamlesi gelirse, bazı Android telefon üreticilerinin de bu bu trende uyarak kullanıcıları dönüştürücü olmadan bırakabilirler.

Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 7'de 3,5 mm'lik kulaklık bağlantı noktasına yer vermediğinde, Android tarafında da birçok üretici kulaklık bağlantı noktaları için aynı yola gitmeyi tercih etti ve kutuların içerisinde bir dönüştürücü sundu. Apple iPhone X'da bir ekran çentiği eklediğinde, aynı şekilde bazı Android telefon üreticileri bu tasarıma telefonlarında yer verdiler.Apple'ın kulaklık dönüştürücü aparatına bir sonraki amiral gemisinde kutu içerisinde yer vermeyeceği iddaları doğruysa eğer, iPhone'u takip eden Android üreticilerinin de bu sürece uyacağını öngörebiliriz.

Bununla birlikte, kablosuz kulaklık ürünlerine olan ilginin artışıyla birlikte, bu tür kablolu bağlantılar daha az kârlı hale gelmeye başladı. Apple, Google, Sony ve diğer pek çok akıllı telefon üreticisi gibi kablosuz kulaklık satan şirketler, tüketicilere daha pahalı kablosuz seçenekler sattıklarından eski teknolojiden uzaklaşma konusunda bir hayli ısrarcılar.

Apple'ın hamleleri tipik olarak sektörel değişikliklere öncülük ediyor: Örneğin, Huawei, yıllar önce çentik fikri olduğunu iddia etti, ancak Apple'ın iPhone X üzerinde kullanımını izleyerek bunu takip etti. Amerikan şirketi bu yıl kutularında dönüştürücüye yer vermemeye karar verirse, önümüzdeki yıl Android üreticileri, dönüştürücüleri yalnızca isteğe bağlı bir aksesuar gibi satarak para kazanma fırsatını yakalayabilirler.

Ülkemizde tüketicilere bir sorun yaratabileceği noktasında endişeler mevcut olsa da, bu hamle tüketicilerin çoğu için maliyet açısından çok büyük bir sorun olmayabilir. Dönüştürücüler 5-10 dolar arası bir ücretle alınabilir, (Apple markalı olanlar bile) fakat kur farkından dolayı bizim açımızdan sıkıntı yaratabilir. Ayrıca Android üreticileri akıllı telefonlarıyla birlikte USB Type-C uyumlu kulaklıkları da kutu içeriğine dahil edebilir, böylece kutudan çıkan ekipmanlarla müzik dinlemek için en azından bir çözüm yolu bulunmuş olur.

Pek çok akıllı telefon kullanıcısı için, kablolu kulaklıklarda müzik dinlemek oldukça keyiflidir. Bu kullanıcıların, dönüştürücülerin üretimine harcanan birkaç kuruş uğruna, ürünü harici olarak satın almaya zorlanmaları, onları haklı olarak hayal kırıklığına uğratacaktır.