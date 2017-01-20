Apple'dan Kablosuz Şarj Ünitesi ve iPad'ler Hakkında Çifte Haber!

Apple'a yakın kaynaklardan sızan söylentiler had safhaya ulaştı. Yeni iPhone'larda kablosuz şarj desteği neredeyse kesinleşirken, yeni iPad üçlemesinin çıkış tarihi de ortaya çıktı.

DigiTimes, Çinli Commercial Times gazetesini kaynak gösterdiği haberde, Lite-On şirketinin yeni iPhone'ların kablosuz şarj mimarisinde kullanılacak GPP köprü doğrultma mimarisi siparişlerini almaya başladığını açıkladı.

Haber Tayvan Menkul Kıymetler Borsası'nı da etkiledi. Lite-on Semi'nin, Tayvan Menkul Kıymetler Borsası'ndaki hisse fiyatı yüzde 10 seviyesinde yükseldi ve 0.91 Amerikan dolarını gördü.

DigiTimes, Çinli Commercial Times gazetesini kaynak gösterdiği haberde; Lite-On şirketinin, yeni iPhone'ların kablosuz şarj mimarisinde kullanılacak GPP köprü doğrultma mimarisi siparişlerini almaya başladığını açıkladı.

Haber Tayvan Menkul Kıymetler Borsasınını da etkiledi. Lite-on Semi'nin, Tayvan Menkul Kıymetler Borsası'ndaki hisse fiyatı yüzde 10 seviyesinde yükseldi ve 0.91 Amerikan dolarını gördü.

Eğer söylentiler doğruysa, daha önceki çıkarımlarla uyumlu bir durumla karşı karşıyayız. Yani iPhone 8, kablosuz şarj sistemine sahip olacak. Ancak ilginç bir karışıklık da söz konusu: Geçen yılın son aylarında Apple, kablosuz şarj birimi üreticisi Energous ve Dialog Semiconductor ile anlaşma imzalamıştı. Yani Apple, Uzak Doğu'da ve Kuzey Amerika'da piyasaya süreceği modellerde farklı yongalardan yararlanabilir.

Diğer bir dedikodu ise yeni iPad üçlemesi hakkında. Digitimes'ın haberine göre, yeni Apple tabletlerin sevkiyatı, 2017 yılının ikinci yarısına kadar gerçekleşmeyecek.

10.5 inçlik iPad ve 12.9 inçlik iPad Pro'nun; Apple'ın güçlendirilmiş "A10X" işlemcisine sahip olacağını öngörülüyor. 9.7 inçlik modelin hangi işlemciye sahip olacağı ise gizemini koruyor.

10,5 inçlik ekrana geçiş, Apple'ın amiral gemisi modelinin ekran yoğunluğunu yükseltecek. Böylece, inç başında 326 piksellik bir ekran yoğunluğu mümkün hale gelecek.