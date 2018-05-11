Apple’dan Küresel Alüminyum Üretimini Değiştirecek Girişim!

Ürünlerinin neredeyse tamamında alüminyum kullanan Apple, sera gazı salınmadan alüminyum üretilmesi için Alcoa Corporation ve Rio Tinto Aluminum ile ortaklık kurdu.

Günümüzde pek çok ürün alüminyum madeni içermektedir. Teknoloji devi Apple’ın ise neredeyse tüm ürünleri… Alüminyum, günümüz modern toplumunda büyük bir yere sahip olsa da 130 yıldan uzun süredir aynı şekilde işlenmektedir. Alüminyum üretim sürecinde ciddi miktarda sera gazı salınımı olduğunun farkında olan Apple, bu durumu değiştirmek için alüminyum konusunda dünya markası olan Alcoa Corporation ve Rio Tinto Aluminum ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

144 milyon dolarlık yatırım, Alcoa Corporation ve Rio Tinto Aluminum’un yanı sıra Kanada ve Quebec hükumetlerini de içine alıyor. Kurulan ortaklık konusunda açıklamalarda bulunan Apple CEO’su Tim Cook, böylesine iddialı bir projenin içinde yer aldıkları için gurur duyduklarını söylerken, atmosfere sera gazı salmadan üretilen alüminyumu Apple ürünlerinde kullanmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Charles Hall’ın öncülüğünde kurulan Alcoa, 1886 yılından bu yana alüminyumu aynı süreçle üretiyor. Döküm fırınlarına konulan alüminyum oksitten oksijeni çıkarmak için karbon malzeme yakılmaktadır. Fakat bu işlem, atmosfere çok fazla sera gazının yayılmasına neden oluyor. Alcoa, kullanılan karbon malzemeyi iletken farklı bir malzeme ile değiştiren, bu sayede de atmosfere karbondioksit yerine oksijen salan yeni bir süreç tasarladı.

İki alüminyum devinin kurmuş olduğu Elysis adındaki ortak girişimin amacı söz konusu yeni teknolojiyi geliştirmek, üretim hacmini büyütmek ve ticari kullanıma hazırlamak olacak. Her şeyin yolunda gitmesi halinde sera gazı salınmadan üretilen alüminyumlar, 2024 yılında kullanıma hazır olacak. Söz konusu teknoloji henüz patent sırasında. Apple, teknoloji ticari kullanıma hazır olana kadar girişime destek vermeye devam edecek.