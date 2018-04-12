Apple, Mac Kullanıcılarını 32 Bit Uygulamalar İçin Uyarıyor!

Apple, 32-bit MacOS uygulamalarını 64-bite geçirirken kullanıcılarını da 32-bit uygulamalarını güncellemeleri konusunda uyarıyor.

Apple, mobil işletim sistemi iOS için uygulamaların 64-bite geçişini çoktan tamamladı. Fakat masaüstü işletim sistemi olan MacOS için geçiş işlemi neredeyse yeni başlıyor. Yarından itibaren MacOS 10.13.4 kullanıcıları, 32-bit bir uygulama açtıklarında uygulamalarını 64-bite güncellemeleri gerektiğini söyleyen bir uyarı ile karşılaşacaklar.

Masaüstü işletim sistemi için 64-bite geçiş, mobil işletim sistemine göre çok daha karmaşıktır. Fakat Apple’ın da söylediği gibi bu geçiş işlemi fazlasıyla gecikmiş durumda. Ayrıca MacOS için ayrı bir App Store olsa da birçok uygulama farklı kanallardan sunulmaktadır. Bu nedenle 64-bite geçiş gerçekleştirmeyen uygulamalarda veri kaybı olasılığı vardır.

Mac kullanıcıları, sistem raporu özelliği sayesinde yüklü uygulamaların 64-bit olup olmadığını kontrol edebiliyorlar. Apple menüsünden ‘Bu Mac Hakkında’yı seçin ve sistem raporunun üzerine tıklayın. Yazılım’ı aşağıya kaydırın ve Uygulamalar seçeneğine tıklayın. Herhangi bir uygulamayı seçtiğinizde ‘64-bit (Intel)’ yazısı onaylanmışsa uygulama 64-bit demektir. Onaylanmamışsa uygulamanızı güncellemeniz gerekiyor.