Apple, MacOS bilgisayarlarda boot camp özelliği ile yüklenen Windows 10'ların yaşadığı güncelleştirme sorununu çözdüğü güncelleştirmeyi yayınladı.

Apple, bu hafta üç düzineden fazla güvenlik yamasına sahip MacOS Sierra sürümünü 10.12.5 sürümüne yükseltti. Yeni güncelleme ile birlikte Mac bilgisayarında Windows 10 kullanan kullanıcıların, Creators Update güncellemesini yüklerken yaşadığı zorluklar giderildi.

Apple, güncellemenin detaylarında Sierra 10.12.5 Boot Camp’i kullanarak Windows 10 Creators Update’in medyasız yüklenmesi için destek getirdi ibaresi yer alıyor. Creators Update, Windows 10 tarafından geçen ay yayınlanan ve Windows 10 için çok önemli bir güncelleştirmeydi.

MacOS’da yer alan Boot Camp, Mac sahiplerinin kendi makinelerinde Windows kurmasına olanak tanıyor. Bunun için elinizde bir Windows lisansı olması gerekiyor, ancak gelen son güncellemede Windows güncellemesini yapamayan Mac’ler, kullanıcılara büyük zorluk çıkarmıştı.

Bu güncellemeden önce Mac kullanıcıları, Windows 10 Creators Update’i Boot Camp üzerinden yapmak için dolambaçlı bir yol kullanmak zorunda kalmıştı. Apple güncelleştirmesi yayınlanmadan önce yayınlanan bir Microsoft destek belgesine göre Mac sahipleri, Boot Camp’e 2016 Windows 10 Yıldönümü Güncellemesinin “.iso” dosyasını yüklemek zorundaydı. Bu yükseltmeyi yaptıktan sonra Creators Update güncelleştirmesini alabiliyorlardı. Apple’ın yeni güncelleştirmesi ile birlikte bu dolambaçlı yola gerek kalmadı. Apple kullanıcıları, Boot Camp sayesinde Mac bilgisayarlarından Windows için çıkmış programları kullanabiliyorlar.