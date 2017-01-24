Apple’dan Modüler Yapıda ve Yuvarlak Ekranlı Bir Apple Watch Geliyor!

Apple’ın 1. ve 2. nesil Apple Watch’un ardından yeni nesilde yuvarlak bir ekran ve modüler yapı olacak gibi görünüyor.

Apple’ın iOS kullanıcıları arasında fazlasıyla popüler olan akıllı saati Apple Watch, Series 2 ile devam ederken donanımsal artıları dışında şekil bazında bir değişiklik uygulamamıştı. Genel kanı olarak “Apple’dan yuvarlak saat geliyor” kanısı devam ederken firmanın geçtiğimiz gün aldığı patent ile bu gerçek olacak gibi görünüyor.

Hem yuvarlak ve oldukça klasik görünen bir akıllı saatin yanı sıra modüler yapıda olacağı da ortaya çıktı. “Bir saat nasıl modüler olabilir ki? Zaten tek değişebilecek şeyi kordonu” diyeceğinizi duyar gibiyim. Ki haklısınız da. Ancak Apple’ın bu modüler akıllı saat projesi tıpkı Project Ara gibi donanımsal bazda olacak.

Böylelikle saatin ana kartının yanı sıra değiştirilebilir yapıda bataryalar, biyometrik sensörler ve güneş pilleri gibi parçaları olabilecekken, görünüşe göre Apple Watch’u kullanım alanınıza göre şekillendirebileceksiniz.

Şimdilik Apple’ın bu patenti kolay üretim, montaj ve tamir için mi aldığı, yoksa tüketicilere tamamen donanımı seçilebilir bir saat mi sunacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak ben oyumu ilk varsayımıma verdiğimiz söylemiş olayım.