Apple'dan Muhteşem Haber: 5 Sağlam Uygulama Ücretsiz Oldu!
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Apple'dan Muhteşem Haber: 5 Sağlam Uygulama Ücretsiz Oldu!
Apple, kendi çıkardığı Garageband, iMovie, Keynote, Pages ve Numbers uygulamalarını bundan sonra ücretsiz sunacak.

Apple, geliştirdiği uygulamaların bazılarını ücretli olarak sunuyordu. Birçok kullanıcının para vererek alması sağlanan GarageBand, iMovie, Keynote, Pages ve Numbers uygulamaları bundan sonra ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Normalde iOS için 5-10 dolar, Mac için ise 15-20 dolar olan bu uygulamalar bundan sonra her iki işletim sistemi içinde ücretsiz olacak.
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Aslında bu uygulamalar daha önce bedava satın alınabiliyordu ancak yalnızca yeni bir Mac, iPhone veya iPad alan kullanıcılar için bir defaya mahsustu. Bu uygulamaları daha önce satın aldıysanız artık geçmiş olsun, eğer satın almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız bugün şanslı gününüzdesiniz demektir.

Apple fiyat değişikliğini resmen ilan etmedi ve şirketin yakın zamanda herhangi ücretsiz uygulama için ödeme yapan kullanıcılara parasını iade edip etmeyeceği belli değil. Ücretsiz uygulamalara iTunes Store’dan ve Mac App Store’dan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak : http://www.macworld.com/article/3190623/software/garageband-imovie-keynote-pages-and-numbers-are-now-free-for-mac-and-ios.html
Etiketler: apple, uygulama, imovie, garageband, keynote, pages, numbers
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