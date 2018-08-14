Bugün ortaya çıkan son bilgilere göre Apple, yeni iPhone modellerinde Apple Pencil desteği sunmaya hazırlanıyor. Note9'un tanıtımının hemen ardından Apple tarafından bu hamlenin gelmesiyse manidar.

Apple, yeni iPhone modellerinde Apple Pencil desteği sunmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy Note9'a karşılık verecek bu hamleyle Apple, mobil cihazında kalem kullanmak isteyen kullanıcıları mutlu edecek.

İlk başta sadece iPad Pro modelleriyle uyumlu olarak piyasaya sürülen Apple Pencil, ardından 2018 model uygun fiyatlı iPad'i de desteklemeye başlamıştı. Şimdi ise iddialara göre Apple, 2018 model OLED ekranlı iPhone'larda bu desteği sunmaya hazırlanıyor. TrendForce tarafından yayınlanan rapor, Apple'ın planlarını bu yönde gösterse de başka herhangi bir bilgiye yer vermiyor.

Apple'ın bu yıl tanıtacağı 6.5 inçlik OLED ekranlı iPhone X Plus modeli, sahip olduğu büyük ekran sayesinde iyi bir kalem deneyimi sunabilir. Bu kalem hamlesiyle Apple, Samsung'un yıllardır Note serisiyle kullanıcılarla buluşturduğu kalem teknolojisini sonunda iPhone kullanıcıları için sunmuş olacak. Geçtiğimiz günlerde Apple ile dalga geçen reklam serisi yayınlayan Samsung, iPhone'ların kaleme sahip olmamasıyla da dalga geçmişti.

TrendForce tarafından yayınlanan diğer bilgiler ise, önceki sızıntıları doğrular nitelikte. Üç farklı model ile karşımıza çıkacak 2018 iPhone serisinin en ucuz üyesi 6.1 inç LCD ekranlı model olacak. Çift SIM kart özelliğiyle Asya pazarına da göz kırpan bu modelin fiyatlandırması, 699 ile 749 dolar arasında olacak. OLED ekranlı modeller ise RAM ve depolama kapasitesi bakımından daha doyurucu özelliklerle geliyor. 5.8 inçlik modelin fiyatı 899 ile 949 dolar arasında olacakken, en tepede konumlandırılan 6.5 inçlik iPhone'un fiyatı 999 dolar seviyesinde olacak.