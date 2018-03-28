Öğrenciler için 200 GB ücretsiz iCloud depolama alanı sunan Apple, bir yandan da normal iPhone kullanıcılarının isyan etmesine neden oldu.

Apple, dün düzenlediği konferansta öğrenciler için çok güzel özellikler duyurdu. Bu özellikler arasında en ilgi çekici olanı ise 200 GB’lık iCloud depolama alanıydı. Normal tüketicilerin 2011’den beri 5GB iCloud depolama alanına sahip olduğu düşünüldüğünde öğrenciler için büyük bir atılım yapan şirket, eğitim odaklı yeni iPad’i ile birlikte öğrencilere tam destek vermiş oldu.

Apple, eskiden öğrenciler için diğer tüketicilerle aynı olacak şekilde 5 GB’lık bir bulut depolama alanı sunuyordu. Şirket, dün yaptığı konferansta bu sınırı 200 GB’a çıkaracağını duyurdu. Bu boyut, okullar tarafından kimlikleri doğrulanan öğrenciler için geçerli ve bunun ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Öğrencilere 200 GB ücretsiz iCloud depolama alanı verilmesi, diğer Apple kullanıcılarının isyan etmesine sebep oldu. İnsanlar, iPhone veya iPad için yüzlerce dolar harcadıklarını, bu sebeple fotoğraf, video ve belgelerini depolamak için daha fazla ücretsiz depolama alanı istediklerini belirttiler. Apple, normalde 200GB’lık iCloud depolama alanını aylık 2,99 dolar karşılığında veriyor. Bu ücret yıllık 36 dolar yapıyor, bu da TL cinsinden 144 TL’ye denk geliyor.

64 GB’lık bir iPhone X’un 5GB iCloud depolama alanının bulunmasını mantıksız ve yetersiz bulan insanlar, bunun artırılmasını istiyor. Apple, öğrenciler için iyilik yapayım derken, yanlışlıkla iPhone kullanıcılarının gözünü açmış gibi duruyor. Şirket, bu tepkiler karşısında henüz bir açıklama yapmadı. Apple’dan bir haber geldiği taktirde sizleri bu konuda bilgilendireceğiz.