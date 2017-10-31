Apple ve Qualcomm öküzü öldürdü, ortaklık bozuldu. İki şirket arasında artan patent krizi giderek büyüyor. Ortaya çıkan yeni raporlar, Apple’ın Qualcomm bileşenleri kullanmaktan vazgeçtiğini ve yeni bir ortak arayışı içine girdiğini gösteriyor. Intel ve MediaTek ilk tercihler arasında.

Teknoloji dünyasının dedikodu kazanı kaynıyor, bu kazanı firmaların arasındaki sürtüşmeler alevlendiriyor. Mobil donanım devi Qualcomm ve büyük elma Apple’ın arası gün geçtikçe açılıyor. Söylentilere göre Apple bundan sonra piyasaya sürmek için tasarlayacağı cihazlarda, hiçbir Qualcomm bileşeni kullanmayacak. Dev şirketin yeni ortaklık için Intel’i ya da MediaTek’i düşündüğü söyleniyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Qualcomm’a 1 milyar dolarlık dava açan Apple, bu hareketinin karşılığını Çin’de açılan bir dava ile almıştı. Qualcomm, Çin pazarında iPhone’nun üretim ve satışını engellemek için hukuki yollara başvurmuştu.

Qualcomm önemli bir mobil yonga üreticisi olarak, dünyanın en büyük mobil cihaz üreticilerinden birine kafayı takmı durumda. Wall Street Journal’in raporlarına göre Qualcomm, gerginlikleri tırmandırmaya devam edecek.

Bu hafta yılın üçüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını bildiren Apple, Qualcomm’un devenin yanında pire kalmasını sağlayacak kadar büyük. Ancak Qualcomm, ne kadar Android tabanlı amiral gemisi varsa hepsinin işlemcisini üretiyor. Buna rağmen 2017 yılında %15’lik mali kaybın içinde. Kısaca ateşle dans ediyor.

Gerilim hattının hali hazırda ufak tefek Qualcomm bileşenleri kullanan ve kullanması planlanan iPhone ve iPad’lerin geleceğini nasıl etkileceğini görmek için biraz erken. Ancak Apple, biraz bonkör davranıp yeni ortaklıklarla işini devam ettirebilir.

Qualcomm’un yetkilileri, an itibariyle süreç hakkındaki hukuki detayları vermekten kaçınıyorlar. Apple’ın davayı kazanması Qualcomm’u bitirmez ama nakavt ihtimalini arttırır. Her iki firma da mevcut tavrından uzaklaşacağı benzemiyor. Bakalım Apple kendi cihazlarında hangi şirketle anlaşacak ve Qualcomm bir dev olarak oluna devam edebilecek mi?