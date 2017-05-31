Apple, iTunes Üzerinden Vizyona Yeni Girmiş Filmleri Yayınla

Apple, belki de sinema kültürünü kökünden değiştirecek bir sürecin ilk adımı olacak, oldukça önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Teknoloji sektörüne yön veren firmaların alışık olduğumuz iş alanlarının dışına çıkarak farklı sektörlerde ses getirici adımlar attığını daha önceden görmüştük. İşte Apple da bu adımlardan birini atmaya hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi iTunes üzerinden film satın almak/kiralamak mümkün. Üstelik bu işlemler, filmlerin DVD'lerinin çıktığı tarih ile birebir aynı olduğundan yeni vizyona girmiş filmleri 5-6 ay sonra iTunes üzerinden izleyebiliyorsunuz.

Fakat Apple, bundan daha büyük bir adım atarak, bir nevi sinemayı iTunes'a sunmaya hazırlanıyor. Sinema sektöründen gelen bazı haberlere göre Apple, film dağıtım şirketleri ile yapacağı anlaşmalar sonucunda henüz vizyona yeni girmiş filmleri iTunes üzerinden de kullanıcılarına sunabilir. Konu ile alakalı bazı açıklamalarda bulunan sektörün önemli gişe analistlerinden Jeff Bock, "Sanırım böyle bir konuda iTunes, platform olarak en mantıklı tercih olacaktır" ifadelerini kullanmış.

Vizyona giren ve halen vizyonda olan bir filmi evde seyrebilme fikri şu an için kulağa olasılık dışı geliyor. Hatta böyle bir girişimde bulunan Napster adlı firma, 50 dolar karşılığında "Screening Room" adlı bir sistemi kullanıma sunmayı denemiş fakat proje beklenildiği gibi başarısız olmuştu.

Ancak iş iTunes'a, yani Apple'a geldiğinde, şirketin sektörde sahip olduğu itibar, bu durumu değiştirerek film stüdyolarının ikna olmasını sağlayabilir. Üstelik Apple'ın film stüdyoları ile olan iyi ilişkileri, bu durumu daha da olası kılıyor. Hali hazırda TV programları için pek çok stüdyo ile anlaşma yapmış ve ikili ilişkilerini ciddi şekilde güçlendirmiş Apple'ın, filmler için de stüdyolarla görüştüğü yönünde bazı söylentiler mevcut.

Bu söylentilere göre Apple'ın amacı, vizyona giren bir filmi, vizyon tarihinden sonra iki hafta boyunca iTunes üzerinden belirli ücret karşılığında kullanıcılarına sunmak. Bakalım Apple, böylesi bir tarihi olayı başarabilecek mi?

