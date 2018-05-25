Apple'dan Son Sızıntılara Göre iPhone SE 2 Böyle Görünecek!

Bu yıl çıkmasına kesin gözü ile bakılan iPhone SE 2'nin sızıntılara göre nasıl görüneceği, konsept tasarım videosu ile birlikte ortaya çıkmış oldu. Video ayrıca cihazın teknik özelliklerini de açıklıyor.

Daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli isteyenler, uzun zamandır iPhone SE 2’yi merakla bekliyorlar. TechConfigurations, Apple'ın içinden iPhone SE 2’ye dair gelen son sızıntılardan yola çıkarak muhtemel cihaz tasarımına ait bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Birinci nesil iPhone SE, iPhone 5 tasarımını neredeyse birebir kopyalıyordu. İkinci nesil iPhone SE’de ise ciddi değişiklikler söz konusu. Fakat genel olarak özetlemek gerekirse iPhone SE 2, iPhone X ile iPhone 5 harmanlanması bir tasarıma sahip olacak.

Cihaz kesinlikle çentikli bir tasarıma sahip olacak. Ekran, masrafları düşürmek için OLED değil IPS LCD olacak. Kulaklık girişi bulunmayacak ve parmak izi tarayıcı olmadığından Face ID desteği bulunacak.

Donanımsal özelliklere baktığımızda ise cihazın 5 inçlik bir ekranı olduğunu görüyoruz. 2GB RAM’e sahip olacak olan cihaz gücünü A10 Fusion işlemcisinden alacak. Önde 7MP, arkada ise 12MP kamera bulunacak olan cihaz IP67 ile suya ve toza karşı dayanıklı olacak.