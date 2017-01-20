Apple’dan Sonra Samsung’a da mı Zam Geliyor? Teknosa Samsung Fiyatlarını Arttırdı!

Bildiğiniz gibi 2017 yılıyla beraber artan döviz kuru ve ÖTV’nin arttırılması sonrası telefonlar başta olmak üzere birçok teknolojik cihazda fiyat artışı bekleniyor. Ancak şimdiden Apple’dan sonra Samsung’da da bir zam durumu olabilir.
Teknosa’da görülen yeni fiyatlara göre Samsung’un perakende fiyatlarına göre daha fazla fiyatla satışa çıkacak olan Galaxy A (2017) dışında Teknosa tarafında diğer Samsung telefonlara da zam yapıldı. İşte yeni fiyatlar;
Teknosa’daki Zamlı Samsung Galaxy Telefonları Fiyatları;
Samsung Galaxy S7 Edge: 3.399TL
Samsung Galaxy S7: 2.899TL
Samsung Galaxy Note 5: 2.799TL
Galaxy A7 (2017): 2499TL
Galaxy A5 (2017):2199TL
Galaxy A3 (2017): 1699TL
Galaxy A8 (2016): 2.199TL
Galaxy A7 (2016): 1.799TL
Galaxy A5 (2016): 1.599TL
Galaxy A3 (2016): 1.299TL
Galaxy J7 Prime: 1.399TL
Galaxy J7 (2016): 1.399TL
Galaxy J5 (2016): 1.199TL
NOT: Samsung Türkiye ile yaptığımız iletişim sonrasında şu anda Galaxy telefonları için bir zam kararı olmadığı bilgisi geldi. Şu anda sadece Teknosa kanadında gelen bu zammın tüm pazara yayılıp yayılmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
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