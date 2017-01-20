Apple’dan Sonra Samsung’a da mı Zam Geliyor? Teknosa Samsung Fiyatlarını Arttırdı!

Apple’dan sonra Samsung kanadında da Teknosa’da telefon fiyatlarına zam yapıldı! Acaba Samsung da mı zam yapacak?

Bildiğiniz gibi 2017 yılıyla beraber artan döviz kuru ve ÖTV’nin arttırılması sonrası telefonlar başta olmak üzere birçok teknolojik cihazda fiyat artışı bekleniyor. Ancak şimdiden Apple’dan sonra Samsung’da da bir zam durumu olabilir.

Teknosa’da görülen yeni fiyatlara göre Samsung’un perakende fiyatlarına göre daha fazla fiyatla satışa çıkacak olan Galaxy A (2017) dışında Teknosa tarafında diğer Samsung telefonlara da zam yapıldı. İşte yeni fiyatlar;

Teknosa’daki Zamlı Samsung Galaxy Telefonları Fiyatları;

Samsung Galaxy S7 Edge: 3.399TL

Samsung Galaxy S7: 2.899TL

Samsung Galaxy Note 5: 2.799TL

Galaxy A7 (2017): 2499TL

Galaxy A5 (2017):2199TL

Galaxy A3 (2017): 1699TL

Galaxy A8 (2016): 2.199TL

Galaxy A7 (2016): 1.799TL

Galaxy A5 (2016): 1.599TL

Galaxy A3 (2016): 1.299TL

Galaxy J7 Prime: 1.399TL

Galaxy J7 (2016): 1.399TL

Galaxy J5 (2016): 1.199TL

NOT: Samsung Türkiye ile yaptığımız iletişim sonrasında şu anda Galaxy telefonları için bir zam kararı olmadığı bilgisi geldi. Şu anda sadece Teknosa kanadında gelen bu zammın tüm pazara yayılıp yayılmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.