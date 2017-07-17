Samsung kullanıcıları, PayPal hesaplarını Samsung Pay aracılığıyla ekleyip, kullanabilecekler.

Samsung'un mobil ödeme sistemi Samsung Pay'in açıklanmasının üzerinden iki yılı aşkın bir süreç geçti. Android Pay veya Apple Pay'ın aksine Samsung'un teknolojisi, daha geleneksel MST teknolojisi ile alışveriş yapmanıza izin veriyor. Bu sayede de telefonu kullanarak birçok yerde ödeme yapmanıza olanak tanıyor. Bu özellik başlangıcçta sadece Kore'de mevcuttu ancak sonrasında ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Tayland ve İsveç gibi ülkere de yayıldı.

Samsung, PayPal'ı ödeme kanallarına eklediğini bugün açıkladı. Kullanıcılar, PayPal hesaplarını Samsung cihazları üzerinden yönetebilecekler ve ödeme yapabilecekler. Ayrıca Sansung'un mobil ödeme uygulamasının iyileştirmeleri de hala devam ediyor. Bununla birlikte artık kullanıcılar PayPal cüzdanına Samsung'un uygulamasında erişebilir ve bakiyelerini de istedikleri harcayabilirler.

Özellik şu anda, yeni özelliklerin her zaman ilk kez tanıtıldığı yer gibi, Amerika'da çalışıyor. Ancak şirket, açıklamasında, diğer ülkelerde de kullanıma sunulucağını vurguladı.