Samsung’un daha önce N11 ve Hepsiburada üzerinden ön satışa sunduğu Galaxy A serisinin 2017 versiyonları piyasaya zamlı giriyor.

Bildiğiniz gibi genel olarak Apple Zammı olarak dikkat çeken zamlar, yavaş yavaş tüm telefon modelleri başta olmak üzere teknoloji ile alakalı neredeyse her şeye gelecek. İlk olarak Apple’ın ürünlerinde dikkat çeken zam şimdi de Samsung’un daha yeni piyasaya sokacağı Galaxy A serisinin 2017 versiyonlarına daha piyasaya çıkmadan geldi.

İlk olarak aşağıda görebileceğiniz haberimizde belirttiğimiz gibi Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 serisinin 2017 versiyonları N11’de ve Hepsiburada’da ön satışa çıkış fiyatlarından daha yüksek fiyatlarla satışa çıkıyor.

N11’de ve Hepsiburada’da ön satışa çıktığı sırada Galaxy A3 1.599TL, Galaxy A5 1.999TL ve Galaxy A7 ise 2.299TL fiyatlandırmaya sahip iken Samsung’un resmi açıklamasıyla piyasaya çıkar çıkmaz fiyatlar güncellendi.

Yeni fiyatlara göre Galaxy A3 (2017) 1699TL, Galaxy A5 (2017) 2199TL ve Galaxy A7 (2017) ise 2499TL’den satılacak. Böylece 2.500TL’ye üst seviye alabilecekken artık orta seviye telefonlar alabileceğiz gibi görünüyor.