Apple, iOS için satın alınabilecek oyunlar konusunda plan yapan Steam’in tüm planlarını suya düşürdü. PC tabanlı oyunların en büyük satın alma kaynağı olan Steam, mobil piyasada Apple’dan vetoyu yedi.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlardan, ücretli ya da ücretsiz binlerce oyuna ulaşılabilen platform olan Steam, mobil platformlar için planladığı Steam Link adlı uygulamasını Apple yüzünden askıya almak zorunda kaldı. Oyuncuların bilgisayarlarından uzaktayken aynı oyunları telefonlarından da oynamalarına izin verecek bu uygulama, Apple’ın hiç de hoşuna gitmemişe benziyor. Valve Corp. tarafından yapılan açıklamaya göre Apple’ın kararı kesin.

Şirketin sözcülerinden Doug Lombardi, “Ekibimiz bu projeye ve onay sürecine çok zaman harcadı. Bu yüzden açıkça ortadadır ki hayal kırıklığına uğradık. Umarım Apple, bu kararını gelecekte tekrar düşünecektir.” dedi. Apple, şu an konuyla ilgili herhangi bir soruyu yanıtlamıyor.

Uzmanlar Apple’ın bu hareketinin şirketin hedeflerine zarar vereceğini belirttiler. Özellikle 18-24 yaş arasındaki kullanıcıları hedefleyen şirket, onların oyunlara erişim hakkını engellediği için zarar görebilir.

Steam, Apple'ın kapalı sistemini bile bile, şirketin dış kaynaklı merkezi uygulamalara karşı tavrını daha önceleri de görmesine rağmen nasıl böyle bir proje başlattı, bunu da anlamak zor. Apple, mobil platformlarda oyun için satın alma gelirlerini kimseyle paylaşmak istemiyor. Steam bu şirketler arasında, belki de paylaşma ihtimali en düşük olan platformu sunuyor.

Apple, Steam ya da başka bir uygulama fark etmeksizin, App Store üzerinden yapılan satın alımların %30’unu cebine indiriyor. Bu işlemler, şirketin birincil gelir kaynakları arasında bulunuyor. 2018’in ilk üç ayında şirket, sadece bu hizmet sayesinde 9.1 milyar dolar gelir elde etti.

Steam’in kendi platformunda sunduğu oyunlarda da benzer şekilde gelir modeline sahip olduğunu düşünürsek, Apple’ın zaten bu işe sıcak bakmayacağını anlayabiliriz. Keşke Steam, böyle bir proje için ter dökeceğine, oyun telefonları üreten bir şirketle anlaşıp sadece seçtiği bir modele hizmet verseydi.

Bilindiği üzere Apple, Apple mağazasının alt yapısını kullanmayan herhangi bir uygulamaya satın alma işlemleri konusunda izin vermiyor.