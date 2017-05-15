Apple'dan Tüm İşletim Sistemlerine Güncelleme!

Apple, WWDC öncesi tüm işletim sistemlerine yeni güncellemelerini sundu.

Apple, yaklaşık bir buçuk ay kadar önce başlattığı beta sürecinin ardından tüm işletim sistemleri için pek çok yazılımsal iyileştirmenin barındığı yeni sistem güncellemelerini sonunda paylaştı.

Hatırlayacağınız üzere ülkemizi de ciddi şekilde etkileyen siber saldırının ardından teknoloji sektöründe cihaz üreten firmaların gündemine "güvenlik" konusu tekrardan gelmişti. Bu bağlamda da Apple, yeni yayınladığı güncellemeler ile kullanıcılara iyileştirilmiş güvenlik sistemi sunacak. Güncellemelerin bir diğer önemli özelliği ise Apple'ın her sene gerçekleştirdiği WWDC etkinliği öncesinde paylaşılan son güncelemeler oluşları.

iOS 10.3.2, macOS 10.12.5, watchOS 3.2.2 ve tvOS 10.2.1 tüm kullanıcıların indirilmesine sunulmuş durumda.

iOS 11'in, 5-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek WWDC 2017 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.