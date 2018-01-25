Apple’dan Türkiye’deki App Store Uygulamalarına Büyük Zam!

Apple, Türkiye dahil 6 ülkenin App Store uygulamalarına vergi oranları kadar zam yaptı.

Apple, bu sıralar çok güzel günler geçirmiyor. Batarya konusunu yeni yeni aşmayı başaran şirket, bu olayın arkasından ufak tefek sorunlarla uğraşmaya devam ediyor. Apple, şimdi de arasında ülkemizin de bulunduğu 6 ülkeye yeni bir fiyatlandırma sunmaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2018’de Ermenistan, Beyaz Rusya (Belarus), Suudi Arabistan, Birkeşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin vergi oranlarını araştırmaya başlayan Apple, yeni politikayla birlikte Apple Store’da bu ülkelere çeşitli oranlarda zam yapacak.

Apple, Ermenistan ve Belarus’a yüzde 20, Türkiye’ye yüzde 18 ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 5 oranında zam yapacak. Ayrıca İsviçre’deki KDV oranında bir değişiklik olması nedeniyle, müşterilerden yüzde 8 yerine yüzde 7,7 oranında vergi ücreti alınacak.

9to5Mac tarafından yapılan açıklamayla, önümüzdeki hafta Türkiye’de App Store’da satılan tüm uygulamalarda yüzde 18’lik bir fiyat artışı yaşanacak. Uygulama fiyatlarında artış olmasına rağmen ülkemiz dahil Ermenistan, Belarus ve Nijerya’da otomatik yenilenebilir ücretler aynı şekilde kalmaya devam edecek.

Apple, bunun için yayınladığı raporda geliştiricilerin istedikleri zaman fiyatlarını yeniden düzenleyebileceklerini açıkladı. Önümüzdeki haftadan sonra yürürlüğe girecek bu sistemle milyonlarca uygulamanın fiyatında artış yaşanacak. Bu zamlar dışında Hindistan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin uygulama tarifelerinde de indirime gidildi.