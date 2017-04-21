Apple'dan Türkiye'ye anlamlı bir jest geldi. Apple Music ve App Store'da 23 Nisan için özel çalışmalar yapıldı.

Bütün dünyanın çocukları unuttuğu bir zamanda onları unutmayarak muhteşem bir bayram hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onun bütün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da geldi çattı. Çocukların okullarında yaptığı gösterilere hazırlandığını biliyoruz, ancak dünyaca ünlü firmalar da bu özel günleri unutmayarak bazı özel jestler hazırladılar.

Apple, 23 Nisan için hazırladığı etkinlikler ile çocukları çok sevindirecek. Apple Music’te çocuklar için özel olarak hazırlanan müzik listesi sunan Apple, 7’den 77’ye ile bir dönemin çocuklarının sevdiği insan haline gelen Barış Manço gibi sanatçıların yer aldığı muhteşem bir liste hazırladı. Sertab Erener, Sıla, Ceza gibi birçok farklı türden sanatçının yer aldığı listede Türk sanatçıların dışında, Jennifer Lopez’den Ed Sheeran’a kadar birçok uluslararası sanatçı da yer alıyor.

Apple’ın yaptıkları yalnızca bununla sınırlı değil. Apple Music dışında App Store’da 23 Nisan için güncellenmiş durumda. Çocuklar için özel koleksiyonlar oluşturan Apple, bu hamlesi ile herkesten tam puan almayı başardı. Çocukların yaratıcılığını konuşturması ve eğlenmesi için uygulamalar sunan Apple, bulmacalardan fotoğraf uygulamalarına kadar çocuklara hitap eden birçok uygulamayı listesine aldı.

Bu güzel uygulamalar için Apple’a teşekkürlerimizi sunuyor, Android gibi diğer platformlarında böyle güzel şeyler yapmasını diliyoruz.