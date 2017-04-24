Uber'de yer alan ve kullanıcı gizliliğini hiçe sayan bir özellikten dolayı, Apple'dan Uber'e tehdit geldi. Uber, Apple'ın tehditi ile şok olurken nasıl hamleler atacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

The New York Times’da yayınlanan bir rapor, Uber’in App Store’da yaptığı kullanıcı ihlalini ortaya koydu. Uber’in iPhone sürümlerinde, uygulama silindikten sonra bile kişinin yerini tespit edebildiği ortaya çıktı. Kullanıcıların taksi bulabildiği firma, bu özellikle sahte hesapların önüne geçmeye çalıştığını bildirdi.

Apple’ın kurallarına göre uygulama bu özelliğiyle açık açık Apple’ın gizlilik kurallarını ihlal ediyor. Uber’in Apple’a yakalandığı takdirde uygulamanın derhal kaldırılması gerekiyordu ancak şirket, bu sistemi gizlemek için ciddi adımlar atmıştı. Sonunda Apple bu olayı öğrendi ve bizzat Apple’ın CEO’su Tim Cook, Uber’in CEO’su Travis Kalanick ile görüşme yaptı. Bu görüşmeler sonucunda, Uber’in CEO’su geri adım atarak uygulamanın kullanıcı gizliliğini tehdit etmeyeceğini açıkladı.

Apple’ın son derece sert bir şekilde karşı çıktığı bu durum, Uber’in iPhone kullanıcılarını kaybetmemesi için geri adım atmasını sağlayacak gibi duruyor. Uber’in sözcüsü, konuyla ilgili Verge’e bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada;

“Kullanıcılar uygulamayı sildiklerinde, bireysel kullanıcıların yerlerini takip etmiyoruz. Dolandırıcıların bir telefona Uber yüklemesini, çalınmış kredi kartı koymasını, pahalı bir yolculuğa çıkmasını ve telefonun tekrar tekrar silinmesini önlemek için kullanılan bir yol. Benzer teknikler, kullanıcılarımızın hesaplarını korumak için şüpheli girişleri saptamak ve engellemek için de kullanılır. Kötü kişilerin ağımıza geri döndüklerinde tanınması, güvenlik açısından çok önemli bir konudur.” dedi.

Uber, geçtiğimiz sene cinsel taciz gibi birçok kötü haberle gündeme geldi. Ülkemizde de taksiciler ile zor anlar yaşayan Uber, henüz işleri rayına oturtabilmiş değil.