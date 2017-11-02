Apple, iPhone'ların 10. yılı için özel olarak geliştirdiği iPhone X'a diğer iPhone modellerinde bulunmayan özel bir zil sesi seçeneği ekledi.

iPhone X’un bazı teknoloji uzmanlarına ulaşması ile birlikte yeni bir zil sesi de ortaya çıkmış oldu. Brezilyalı iOS geliştirici Guilherme Rambo, iPhone X’un yeni ‘Reflection’ zil sesini Twitter profilinde paylaştı.

Reflection, Apple’ın ikonik ‘Marimba’ zil sesine benzese de çok daha tempolu ve neşeli olduğunu söyleyebiliriz. Yeni Reflection zil sesini aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Apple, Reflection zil sesini yalnızca iPhone X kullanıcılarına özel olarak sundu. Dolayısı ile başka bir iPhone modeli kullanıyorsanız bu zil sesi seçeneğine sahip olamayacaksınız.

Siz olsanız Reflection’ı zil sesi olarak kullanır mıydınız?