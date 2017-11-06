Google’ın ekran konusunda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerini mağdur eden yanma sorunları, Apple’ın yayınladığı raporlara göre iPhone X’da da yaşanabilir.

2017’de OLED ekranlı amiral gemiler kullanmaya başladık. Ancak teknoloji devleri bu ekranları cebimize sokmak ve cihazlarını seri üretmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini oldukça hızlı yapmış olabilirler. Henüz yeni bir teknoloji olan OLED’ler, uzun süreli kullanımlarda, diğer ekranlara nazaran potansiyel sorun teşkil ediyorlar. Google’ın Pixel 2 XL modelinde yaşananlar bunun en net kanıtı durumunda.

Apple tarafından yayınlanan belgeye göre iPhone X’un OLED ekranı, tıpkı Pixel 2 XL’deki gibi yanabilir. Samsung tarafından üretilen OLED iPhone X ekranı yeni teknojinin kronik sorunlarından sıyrılmış bir model değil.

OLED ekranlardaki yanıklar, görüntüye yansıtılan bir şeyin o ekrandan ayrılsanız dahi belirli bölgelerde lekeler bırakması şeklinde gerçekleşiyor. Örneğin mesajlaşma uygulamasından çıkıp ana sayfaya geldiğinizde, yer yer mesajlardaki yazıların lekeler bıraktıklarını görebiliyorsunuz.

Apple, Google‘ın karşılaştığı sorunlardan ders almışa benziyor ve “Super Retina” teknolojisine sahip OLED ekranı ile ilgili muhtemel şikayetleri önceden yumuşatmak istiyor. Sanıyoruz ki bu kısmı Apple’ın ağzından aktarmaya devam etsek daha iyi olacak:

“OLED ekranın renklerinde yanma, renk ve tonlarda kaymalar fark edebilirsiniz. Bu, OLED ekranların bir özelliğidir ve normal bir davranıştır. OLED ekranlar, beklenildiği üzere hafif görsel değişimler yaşayabilirler. Ekranda bir resim görüntüledikten sonra bile resmin soluk görüntüsü kalmaya devam edebilir. Bu olay, yüksek kontrastlı bir görüntünün, uzun süre ekranda gösterilmesiyle ortaya çıkabilir. Super Retina ekranını, OLED ekranların yanma sorunlarına karşı endüstriyel açıdan en iyisi olarak tasarladık.”

Elbette bu sorunlar üreticilerin beklemedikleri bir şey değil, ancak diğer yandan OLED ekranların sanki seri üretime hazır olmadıkları anlamına geliyor. Apple, muhtemel etkileri önceden karşılamak adına bu açıklamayı yapsa da kullanıcıların endişelenmesi doğal.

Apple, yüksek kontrastlı bir görüntünün, uzun süre ekranda gösterilmesiyle bu sorunların yaşanabileceğini özellikle belirtmiş. Eğer iPhone X kullanıcısı olma hedefiniz varsa ya da cihazı çoktan satın aldıysanız bir tavsiye de biz verelim: Uzun süreli kullanımlarda mümkünse parlaklığı kısık tutmaya çalışın.

Bakalım Super Retina OLED ekranlı iPhone X, tüketicilerinden yanma sorunlarına ilişkin şikayet alacak mı?