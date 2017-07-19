Apple’dan Yapay Zeka Konusunda Beklenmedik Adım!

Yapay zeka ve öğrenen makine çalışmaları hakkında sessizliğini bozan Apple, tüm bilimsel ve endüstriyel gelişmeler paylaşacağı yeni bir platform açtı.

Günümüzde Apple, Google ve Facebook’un bağımsız yapay zeka yazılımları gelişmek için satın aldığı şirketleri ve şirket içi kuruluşları hızla gelişiyor. Robotik teknolojilerle bir araya gelen yazılımlar, gerçek anlamda öğrenebilen makineleri dünyaya getiriyorlar.

Elbette dünyanın en değerli şirketi olunca yapay zeka yatırımlarınızı da arttırmanız şart. Apple bu konuda elini taşın altından çıkarmadan bilimsel ve endüstriyel alanda gerekli adımları atıyor. Artık geleceğin nasıl şekilleneceği hakkında daha fazla fikir üretmek isteyen insanlar ise bu şirketlerin yöneticileri oluyorlar. Aynı zamanda yapay zeka gelişmelerini yakından takip eden insanlar, dünya kamuoyunun devrimsel teknolojilere alışmasını sağlıyorlar.

Yeni hizmete giren Apple Machine Learning Journal, şirketin makine araştırmalarına odaklanan, bilimsel bulgu ve çalışmaların yayınlandığı bir platform. An itibariyle bir iki kapsamlı çalışmanın detayları paylaşıldığı içinse biraz boş gözüküyor, ancak zamanla zenginleşecektir.

Bu hareket, özellikle Apple’ın yapay zeka konusundaki sessizliği düşünüldüğünde ilginç gözüküyor. Şirket, Safari'nin arkasındaki tarayıcı motoru WebKit ve iOS, macOS, watchOS ve tvOS için en yeni programlama dili olan Swift gibi bazı önemli açık kaynak projelerini başlatsa da, yapay zeka hakkındaki çalışmalarını dışarıya açmayı pek sevmiyor.

Bir diğer dikkat çeken detaysa şu an yayında olan bir araştırma makalesinin zaten daha önce çeşitli kaynaklar tarafından yayınlanmış olması. Tek fark, Apple’ın anlatımı basitleştirip içeriğe GIF eklemiş olması. Makaleye göre Apple, fotoğraflarda yüzleri ve diğer nesneleri algılamak için öğrenen dijital sinir ağı geliştirdi. Ancak, bu sinir ağını eğitmek için yüz milyonlarca örnek fotoğrafı olan dev kütüphaneleri bir araya getirmek yerine, bilgisayar tarafından üretilen karakterlerin sentetik görüntülerini yarattı ve bu sentetik görüntülerin gerçekçi görünmeleri için bir filtre uyguladı. Sinir ağını eğitmek, dev bir kütüphane kurmaktan daha ucuz ve daha hızlıydı.

Birçok kişi Apple'ı, Google ve Amazon gibi şirketlerin yapay zeka konusunda daha iyi olduklarını söyleyerek eleştirdi. Google'ın Asistan’ı ve Amazon'un Alexa’sı gibi bazı tüketici yazılımları, çoğu otoriteye göre Apple'ın Siri'sinden çok daha iyi durumda.

Apple’ın yapay zeka çalışmalarından haberdar olmak için bizleri takipte kalın. :)