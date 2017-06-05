Apple'dan Yeni Artırılmış Gerçeklik Kiti: ARKit!

WWDC 2017'de Apple, yeni artırılmış gerçeklik kiti ARKit'i tanıttı.

WWDC 2017'de de anlatıldığı gibi Apple'ın gelecekteki bir eli daima artırılmış gerçeklikte olacak. Sahnede konuşan Craig Federighi, "Artırılmış gerçeklik geliştirici kiti (ARKit) kullanarak geliştiriciler, iPhone ve iPad'leri ile geleceği etkileyecekler." dedi. Bu kit ile basit hesaplamalar dahil olmak üzere birçok şey gerçekleştirilebiliyor.

ARKit geliştiricileri için, masanın üzerinde kahve fincanı yapabilecekleri bir demo uygulaması mevcut. Böyle uygulamalar daha önceden de vardı fakat bu tarz işler Apple'ın etkisiyle büyük bir ivmeyle değişecek. Apple'ın ince ayarlarıyla, kahve fincanının yanına bir lamba eklendiğinde, kahve fincanının gölgesi bile oluşacak!

Apple, ARKit'i tamamen hızlı ve istikrarlı hale getirecek. Ayrıca geliştiriciler, ortam aydınlatma tahminine ve ölçeklendirme tahminine erişebilecek. Bu kitin içinde Unity, Unreal Engine ve SceneKit desteğinin yanısıra, Kitte Xcode uygulama şablonları da bulunuyor.

Craig Federighi, "Yüz milyonlarca iPhone'un bu kit ile artırılmış gerçeği destekleyebileceğini söyledi. Bunun model yılı ve işlemciler açısından ne anlama geldiğini yakında öğreneceğiz. Apple bu platforma, "Dünyanın en büyük AR platformu" diye hitap ediyor.

ARKit ile geliştirilen uygulamaların ilk örnekleri arasında IKEA uygulaması, LEGO ve tabii ki Pokemon GO var. Wignutt da yakın zaman ARKit ile iPad ve iPhone için bir oyun çıkaracak.