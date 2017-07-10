Apple, Danimarka'da İkinci Ekolojik Veri Merkezini Açıyor

Danimarka'da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslenen Apple veri merkezine bir yenisi daha ekleniyor.

En yeşil şirketlerden biri olan Apple, bu ünvana sahip çıkmak için yeşil veri merkezlerinin sayısını arttırmak üzere anlaşmalara imza atıyor.

Veri merkezleri, sahip olduğumuz kablosuz cihazları uzaktan destekleyebilmek adına içleri sunucu dolu binalardır. Bu binalar içlerindeki yüksek teknoloji silikonları çalıştırmak için büyük miktarlarda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerjiyi benzer tesislerinde tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Apple, bu sayede en yeşil şirketlerden biri olma ünvanını elinde tutmaya devam ediyor.

Apple İskandinavya Müdürü Erik Stannow'un tesis hakkındaki açıklaması şöyle: "Aabenraa'da planlanan tesis eklediğimiz yeni kaynaklar sayesinde birinci günden itibaren %100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak."

Danimarka'ya inşa edilecek ikinci tesisin iTunes Store, App Store, iMessage, Apple Maps ve Siri hizmetlerini Avrupa'daki kullanıcılar için destekleyeceği Apple tarafından açıklandı. Bu tesisin neden bir kez daha Danimarka'ya kurulduğuyla ilgili olarak da ülkenin yenilenebilir enerjideki yüksek kapasitesinin bu tesisin önünü açtığı belirtildi.

Danimarka'da şuan hala inşaatı devam eden ilk tesisin bu yıl sonunda faaliyete başlayacağı açıklamasıyla birlikte, tesisteki elektroniklerin ürettiği ısıyı yakın çevredeki yerleşim birimlerine aktararak ısınma giderlerini düşüreceği belirtildi.

Planlanan tesisin Apple'a maliyeti 921 milyon dolar olacak. Bu tür bir tane daha tesisi için şirketin İrlanda'yla görüşme halinde olduğu bilgisi de şuan ortalıkta.