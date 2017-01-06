Apple, Samsung ile bu sefer Güney Kore pazarında sıkı bir mücadeleye girecek.

Birkaç ay önce sektörde kısmen söylenti şeklinde dolaşmaya başlayan haber gerçek oluyor. Ve Apple, en büyük rakibi Samsung'un evinde ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Aslında bu durum çok fazla yadırganacak bir şey değil. Fakat Samsung'un kendi evinde satışlar konusunda Apple ile hali hazırda bir çekişme içinde olduğu bilinmekte. Evet, Güney Kore'de zirve Samsung'un, ancak Apple'ın da yadırganmaz bir payı var.

Mağaza hamlesinden sonra bu istatistikler ne derece değişir bilemiyoruz. 6000 metre karelik bir alana inşa edilecek olan mağazanın yer altında bulunacak iki katının ve zemin katının inşası şimdiden başlamış durumda.

''Seul'daki müşterilerimize, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz tarafından sevilen eğitim ve eğlence hizmetini sunacağımız yeni bir ekip kuruyoruz'' açıklamasında bulunan Apple cephesi, ayrıca yeni mağazası için de yirmiye yakın iş ilanı oluşturmuş.

Bakalım Kasım ayının sonuna doğru bitmesi planlanan Apple Mağazası, mobil cihaz pazarı konusunda Güney Kore'deki dengeleri nasıl etkileyecek?