Apple, "Dergilerin Netflix'i" Texture'u Satın Aldı

Apple şaşırtıcı bir şekilde, okuyucuların aylık bir ücret karşılığında 200 dergiden fazla sayıda yayına ulaşmasını sağlayan ve “dergilerin Netflix'i” olarak bilinen bir dijital dergi abonelik hizmetini satın alıyor.

Özellikle Facebook ve Google üzerinden süren 'sahte haber' tartışmalarının her geçen gün biraz daha arttığı dönemde Apple tarafından yapılan bir yatırım oldukça dikkat çekti. Bu bağlamda teknoloji şirketleri ile gazetecilik arasındaki köprünün Apple'ın son satın alımı ile biraz daha daraldığını da söylemek yanlış olmaz. Ayrıca özellikle Neoliberalizmle birlikte sermaye ve medya birbirine daha da çok yaklaşarak bugün tamamen bir haline gelmiştir. Bununla birlikte gazetecilik ya da medya bir endüstriden başka bir şey değildir.

Öte yandan Apple, zaten Apple Haber platformu üzerinden üçüncü taraf yayıncılardan küratörlüğünde haberler sunuyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan Apple yetkilisi Eddy Cue, güvenilir kaynaklardan gelen kaliteli haberlere bağlı olduklarını ve dergilerin kullanıcılar için güzel tasarlanmış ve ilgi çekici hikayeler üretmeye devam etmesini sağladıklarını belirtti.

Diğer yandan Apple'ın bu hamlesi, dev rakibi Google'ın gazetecilik uygulamasına rakip de olabilir. Yakın zamanda Apple kendi sistemini kullanıcılarına sunarak medya alanında Google'ı sıkıştırabilir. Ancak o zamana kadar Texture adı verilen uygulama iOS, Android, Amazon Kindle Fire ve Windows 10 platformlarında olmaya devam edecek.

Apple, daha önce Texture uygulamasını 2016 yılında en yenilikçi iOS uygulamalarından biri olarak seçmişti. Uygulama ayda 9.99 dolar karşılığında The New Yorker, People, Time ve GQ gibi dergilere erişim sağlıyor.