Arttırılmış gerçeklik teknolojisine büyük önem veren Apple, gönderdiği ışın demetleri ile ortamı üç boyutlu olarak tarayan bir verici için yeni bir patent aldı.

Derinlik algılama ve üç boyutlu haritalandırma, günümüz popüler teknolojileri olan sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik için büyük önem taşımaktadır ve Apple da bu konuda rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. Şirket, ortama gönderdiği ışın demetleri ile mekanın derinliğini algılayan ‘derinlik tarama motoru’ adlı bir verici için yeni bir patent aldı.

ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından verilen patent, 2012 yılına kadar dayanan bir dizi patentin devamı niteliğini taşıyor. Dolayısı ile Apple’ın söz konusu teknolojide yeni olduğunu söylemek yanlış olur. Patent görselleri vericinin bir Mac’e bağlandığını gösterse de gelecekte tanıtılacak iPhone’lar ile kullanılabilmesi de olasıdır.

Apple, üç boyutlu haritalandırma üzerinde çalışan tek şirket değil. Qualcomm’un ürettiği Snapdragon 845 işlemci, Spectra kamera modülü ile ortama 10 bin noktadan oluşan bir ışın demeti göndererek ortam derinliğini algılıyor. Ayrıca Facebook da üst düzey 360 derecelik bir kamera için Red ile birlikte çalışıyor.

Elbette ki bu patent, Apple’ın söz konusu teknolojiyi içeren bir ürün piyasaya sürmeye hazırlandığını göstermiyor. Büyük teknoloji şirketleri üzerinde çalıştıkları bazı teknolojiler için çeşitli patentler alırlar fakat bunlardan çok azı karşımıza somut bir ürün olarak çıkar. Dolayısı ile bu patentin de dosyalanarak bir rafa kaldırılması olası bir durum.