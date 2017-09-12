Apple'ın ünlü tasarımcısı Jony Ive'in adına açılmış bir parodi hesabı Apple Support'u trollemek için mesaj attı. Asıl olay Apple Support'un mesaja geri dönmesi ile başladı.

Steve Jobs’ın “Apple’ın gerçek ruhu” diyerek tanımladığı ünlü tasarımcı Jony Ive’ın ismiyle Twitter’da fırtınalar estiren parodi kanalı, bu sefer bizzat Apple Support’a sataştı. Ive’ın ağzından konuşarak herkesi gülmekten geçiren Jony Ive isimli kullanıcı, Apple Support’a;

“Yarının(bugünün) slaytlarını tasarlamaya çalışıyorum, ancak Keynote’un yeni sürümüne sahip değilim ve Apple Kimliğimin şifresini hatırlamıyorum @AppleSupport yardım!” şeklinde bir mesaj attı.

Bu tweet’in hemen ardından Apple Support’tan cevap geldi. Tahminen bütün gün mesaj atmaktan beyni yanmış bir kardeşimizin attığı mesaj herkesi güldürdü. Olayın farkına varmadan son derece ciddi bir şekilde otomatik mesaj atan kişi, sosyal medyanın gündemine oturduğunun farkında değildi.

Atılan mesaj, “Apple kimliğinizi, DM’lerinizi başarısız olma durumunda sıfırlamak için lütfen aşağıdaki makaleye bakın:” şeklindeydi.

Sahte Jony Ive, mesajın ardından “Teşekkürler @AppleSupport Büyüksün” diyerek mesajı sonlandırdı.

Olayın ardından pek çok kişi AppleSupport’a mesajlar yağdırırken olay, Apple konferansı öncesinde tatlı bir detay oldu.