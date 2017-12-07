Apple, Dev Ekranlı ve Uygun Fiyatlı iPhone Geliştiriyor!

Teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar devam ediyor. Apple'ın iPhone SE modelini yenileme işini ciddiye aldığı anlaşılıyor. Bu kez ekranı da büyütmeyi ihmal etmiyor.

Edinilen bilgilere göre Apple, iPhone ile birlikte geçiş yaptığı OLED ekran teknolojisine pek alışmış durumda değil. Söylentilere göre şirketin geliştirmekte olduğu dev ekranlı bir iPhone modeli var ve bu model, eski iPhone’lar gibi LCD panele sahip olacak. Üstelik bu ekranın boyutu ise tam 6.1 inç.

Ekran konusunda köklerine dönünce firma, üretimin daha düşük maliyetli olacağının farkında. Bu nedenle tüketicilere de olumlu bir fiyat yansımasından söz ediliyor. Diğer yandan söz konusu iPhone modelinin metal bir gövdeye sahip olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gövdesinde kullanılan malzemenin aynısıyla yapılacak yeni iPhone gövdesi, telefonun kablosuz şarj teknolojisi kullanmasına izin vermeyecek. Bu durum da tıpkı ekran tercihinde olduğu gibi fiyatlara olumlu yansıyacaktır. Aynı zamanda renk konusunda da alışılmadık bir çeşitlilik sunulması bekleniyor.

Peki bu iPhone modelinin adı ne olacak?

Açıkçası bu konuda söylentileri bir havuza toplasak bile net bir şekilde öne çıkan bir model ismi yok. Nitekim Apple’dan beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli söylentileri zaten bir süredir dikkati çekiyordu. Yani yeni bir iPhone SE modeli görmeyi bekliyorduk.

2018 yılında iki farklı iPhone modeli piyasaya sürecek olan Apple, bir modeli 5.8 inç, diğerini ise 6.2 ila 6.3 inçlik ekranlarla dizayn edebilir. Ayrıca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun öngörüleri arasında 6.5 inçlik iPhone X Plus modeli var. Ancak bu cihaz, fiyatıyla akıllara zarar olacaktır.

Kuo ayrıca 6.1 inçlik iPhone'un daha düşük çözünürlüklü bir ekranla geleceğini iddia etti. Cihaz, muhtemelen düşük-orta ve orta düzey pazarlar için uygun fiyatlı seçenekli olacak. Böyle düşününce aklımıza iPhone SE’nin yeni halini düşünmekten başkası gelmiyor.

Zamanla hep birlikte göreceğiz, takipte kalın :)