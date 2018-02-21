Fast Company, her yıl yayınladığı en yenilikçi 50 şirket listesinde yazılım ve donanım uyumuna odaklı çalışmalar yürüttüğü için Apple'ı 1. sıraya yerleştirdi.

Fast Company, bugün yayınladığı liste ile 2017 yılının en yenilikçi 50 şirketini duyurdu. Teknoloji devi Apple, ‘Geleceği bugünden sağladığı için’ listenin zirvesinde yer almayı başardı. Fast Company, Apple’ın listenin zirvesinde yer almasının temel nedenini iPhone X, Apple Watch Series 3 ve ARKit’in etkileyici başarısına değil, ürünlerinde yazılım ve donanımın muazzam uyumuna bağladı. Ürünlerinde kullandığı işlemcileri yazılımına en uyumlu olacak şekilde kendi tasarlayan Apple, elde ettiği performans ile rakiplerinin çok önünde bulunuyor.

Apple’ın rakipleri gibi dışarıdan satın alınabilir bir işlemci kullanmak yerine kendi işlemcilerini tasarladığını, dolayısı ile işletim sistemi, uygulamalar, ekran, kamera ve dokunmatik algılayıcının kendilerine özel olarak tasarlanan işlemcilerle daha iyi bir performans sunduğunu belirten Fast Company, iPhone 7’yi örnek göstererek A10 Fusion işlemcisinin sentetik test sonuçlarındaki hızların rakiplerinden tamamen bağımsız bir şekilde incelendiğini söyledi.

Apple’ı listenin zirvesine taşıyan diğer nedenler ise gizlilik temelli yapay zekaya, büyüyen eğlence sektörüne ve son olarak CareKit ve ResearchKit ile tıbbi bakımın iyileştirilmesi konusuna odaklanan çalışmaları oldu. Apple, geçtiğimiz yıl açıklanan en yenilikçi 50 şirket listesinde ancak 4. sırada yer alabilmişti. Şirket, geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirdiği yenilikler ile üç basamak atlayarak zirveye oturmayı başardı. Listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer şirketler ise Netflix, Square, Tencent, Amazon, Patagonia, CVS Health, The Washington Post, Spotify ve NBA oldu.

Fast Company, ana listeye ek olarak her yıl sektörel bazlı en yenilikçi şirketleri de açıklıyor. Buna göre ‘tüketici elektroniği’ kategorisinde Apple, Amazon, Nintendo ve Sony gibi rakiplerini geride bırakarak zirveye oturmayı başarıyor. Fast Company bu listeleri hazırlamak için üç düzineden fazla editör, muhabir ve katılımcı ile birlikte yılın en yenilikçilerini belirlemek için binlerce şirketi mercek altına aldı.