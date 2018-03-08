Apple, Dünya Kadınlar Günü’nde App Store üzerinden Kelimelik oyununun geliştiricilerinden Neslihan Aydınoğlu’nun hikayesini paylaştı.

Apple, Dünya Kadınlar Günü’nü Türkiye’de başarıya ulaşmış bir kadının hikayesi ile kutladı. App Store’un en sevilen oyunları arasında yer alan Kelimelik’in geliştiricilerinden Neslihan Aydınoğlu, App Store "Bugün" hikayesinde kendi hikayesini anlattı.

Kelime oyununun geliştirici ortağı Neslihan Aydınoğlu, “Bilgi güçtür ve işini iyi yapan bir insanın karşısında hiçbir engel duramaz. Bu şekilde bulunduğunuz her ortamda azınlık olmanın tüm dezavantajlarının üstesinden gelebilirsiniz” dedi. Bilişim alanında daha çok erkekler olsa da, kadınların da istedikleri zaman bu sektöre ne kadar başarılı işler bırakabileceklerini kanıtlayan Aydınoğlu, “Hayallerimi paylaştığım pek çok kişiden heves kırıcı tepkiler aldım ama insan ne istediğini çok iyi bildiğinde, ne kadar negatif geri bildirim ile karşılaşırsa karşılaşsın kolay kolay pes etmiyor” dedi.

Merkezi İstanbul’da olan He2 Apps isimli oyun stüdyosunun kurucularından olan Neslihan Aydınoğlu’nun geliştirdiği oyun Kelimelik, App Store’de 5 yılda 11 milyon kez indirildi. Kelimelik’in Android sürümünün de 10 milyon indirmeye ulaştığı biliniyor. Hedef kitlenin yalnızca Türkçe dili bilen ve iOS cihazlarına sahip olan insanlar olduğunu göz önünde bulundurursak, 11 milyonluk rakamın gerçekten muazzam olduğunu görüyoruz.

Ülkemizde pek çok kadın Neslihan Aydınoğlu gibi bilişim sektöründe başarılı projeler çıkarsa da, adı duyulmayan pek çok kadın girişimci var. Bu haber aracılığı ile kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutluyorum. Eğer hala Kelimelik oyununu indirmediyseniz de, aşağıdaki linklerden oyunun iOS ve Android sürümlerine ulaşabilirsiniz.