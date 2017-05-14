Uyku takibi teknolojileri konusunda hem donanım hem de yazılım geliştiren Beddit şirketi Apple bünyesine katıldı.

Son günlerde satın almalara doymayan Apple, son 24 saat içinde ikinci satın alma haberiyle anıldı. Oldukça yakın bir zamanda 'karanlık veri' üzerine çalışmalar yürüten Lattice Data şirketini satın alan Apple şimdi bünyesine uyku takibi teknolojileri ile ilgili önemli bir şirketi kattı.

Dünyann en iyi uyku takip cihazlarından bazılarını üreten Beddit isimli şirket resmi olarak Apple bünyesine katıldı. Aslında Apple'ın hiç de yabancı olmadığı Beddit isimli girişim tarafından üretilen ürünler Apple Store'da satılıyordu. Muhtemelen Beddit'in yüksek satışlarıyla şirketi alma kararı veren Apple, Beddit'i uyku takibi konusunda farklı cihazlarda da kullanmak istiyor.

Şu anda tahminlere göre Beddit, Apple tarafından satın alınmasıyla birlikte sadece kendi markasıyla çıkardığı uyku takip cihazlarıyla kalmayacak aynı zamanda yeni Apple Watch için de uyku takibi alanındaki teknolojisini kullanacak. Buna bağlı olarak da sıradaki Apple Watch'ın uyku takibi konusunda diğer akıllı saatlere kıyasla daha üstün özelliklerle gelmesi bekleniyor.