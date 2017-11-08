Yeni iPhone'lar, Ellerimizi ve Hareketlerini Takip Edecekler

Apple, parmak izi teknolojisini terk etti ve içine yığınla sensör yerleştirdiği çentiği bulunan iPhone X ile biyometrik yüz tanıma özelliği Face ID’ye geçti. Fakat şirket daha fazla uzuvumuzu tanımak istiyor, bunun için ellerimizi ve hareketlerini tanımlayabilen yeni bir patent aldı.

Apple’ın yeni Face ID özelliği, artık yapay zeka ve öğrenen makine destekli yazılım dünyasının, hakkımızda her şeyi bileceğine dair bir yorumla eleştirilebilir. Sonuçta her ne kadar gelişmiş bir güvenlik önlemi olsa da, karanlık tarafını kimse reddedemiyor.

Firmanın aldığı patentlerle kafayı bozan teknoloji ajansı Patenly Apple’ın raporuna göre, ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu’na 36 farklı yeni patent var. Patentlerin çoğu batarya gücü ve kablosuz donanım gibi özelikleri geliştirmeye ilişkin. Ancak aralarından birisi fazlasıyla dikkat çekiyor. iPhone X ile seriye giriş yapan ve ekran üzerindeki çentiği dolduran TrueDepth kamera sistemini kullanan yeni bir 3B tarama özelliği.

Yüzleri doğru bir şekilde taramak için tasarlanan TrueDepth, bir iPhone X kullanıcısının yüzüne yaklaşık 30.000 görünmez kızılötesi nokta gönderiyor ve böylece telefonun kişinin benzersiz yüz özelliklerini doğru bir şekilde tanıyor. Muhtemelen söz konusu patent, aynı teknolojiyi kullanıyor fakat bu kez yüzleri değil elleri ve el hareketlerini tanımlıyor.

Patently Apple'a göre, bu patent sayesinde eklenecek özellik, cihaza dokunmadan komut vermeyi sağlayacak ve hatta çizim bile yapılabilecek. Yapılan yorumlara göre işaret dili algılayıcısı olarak da çalışabilecek bir sistem kurulabilir.

Özelliğin belki de en can alıcı tarafı, araç kullanırken cihaza el sürmeden navigasyonu kontrol edebilmek olacaktır. Şimdilik bu patent bir fikirden ibaret ve Apple’ın hangi iPhone’larda kullanacağı belli değil. Eğer Face ID’yi baz alarak konuşacak olursak, önümüzdeki yıl çıkartılacak ve her birinde TrueDepth sistemi bulunacak iPhone’lar dokunmadan onları kontrol etmemize izin verecekler.

Patent ve Apple’ın TrueDepth teknolojisi ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz, takipte kalın :)